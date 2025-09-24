Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Szabó Franciska

Pamela Andersonra hajaz a TV2 bombázója

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Exatlon Hungary sztárja lélegzetelállítóan szexi videóval lepte meg rajongóit. Szabó Franciska tűzpiros fürdőruhájában Pamela Andersonra emlékeztet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó FranciskaPamela AndersonBaywatch

Az Exatlon Hungary sztárja és az amerikai pofozó bajnokság versenyzője, Szabó Franciska nem éppen egy szégyenlős alkat, ami nem is csoda, hiszen lenyűgöző alakját bárki megirigyelhetné – írja a Bors

Szabó Franciska, mint Pamela Anderson – Fotó: Instagram
Szabó Franciska, mint Pamela Anderson – Fotó: Instagram 

Szabó Franciska népszerűsége töretlen

Az Instagramon megosztott videóban Franciska egy tűzpiros, alig takaró fürdőruhában pózolt a kamera előtt. Talán még a Baywatch sztárját, a fénykorábban lévő Pamela Andersont is lepipálta, így nem véletlen, hogy követői elárasztották bókokkal a kommentszekcióban. 

Ahogy az Origón is látható volt, Szabó Franciska a napokban motoros szettben fotózkodott

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!