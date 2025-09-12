Szabó Franciska Bud Spencer-módra sózott oda egy hatalmasat a népszerű testépítőnek

Szabó Franciska, az Exatlon szőke bombázója extrém videóval hívta fel magára a figyelmet. A sportoló hatalmas pofont kevert le Liszkai Márk testépítőnek – írja a Bors.

Szabó Franciska

Fotó: Szabó Franciska

Liszkai Márk bekönnyezett Szabó Franciska pofonjától

A videóban Franciska egy jól irányzott taslival csapott le, amely annyira meglepte a férfit, hogy percekig nem tudott reagálni a fájdalomtól, sőt még a könnye is kicsordult. Franciska elárulta, hogy mindössze az ereje 30 százalékát használta a pofonhoz, ami jól mutatja, milyen hatalmas erő lakozik benne.

Liszkai Márk Instagram-kommentjében így fogalmazott: „Micsoda élmény volt, azóta többet videózok! Helyreütötted a kreativitásom!”

A videó – amely a Bors oldalán megtekinthető – kommentszekciója természetesen izgalmas vitát indított: sokan kíváncsiak voltak, hogy vajon a férfi milyen visszavágóra képes, ám Franciska gyorsan tisztázta, hogy minden a beleegyezésén alapult.