Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Szabó Franciska

Szabó Franciska Bud Spencer-módra sózott oda egy hatalmasat a népszerű testépítőnek

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Exatlon Hungary bombázója óriási pofont kevert le Liszkai Márknak. Szabó Franciska természetesen a népszerű testépítő beleegyezésével ütött, Márk ugyanis kíváncsi volt arra, mekkora erő lakozik az amazonban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó FranciskaLiszkai Márkpofon

Szabó Franciska, az Exatlon szőke bombázója extrém videóval hívta fel magára a figyelmet. A sportoló hatalmas pofont kevert le Liszkai Márk testépítőnek – írja a Bors. 

Szabó Franciska
Szabó Franciska
Fotó: Szabó Franciska

Liszkai Márk bekönnyezett Szabó Franciska pofonjától 

A videóban Franciska egy jól irányzott taslival csapott le, amely annyira meglepte a férfit, hogy percekig nem tudott reagálni a fájdalomtól, sőt még a könnye is kicsordult. Franciska elárulta, hogy mindössze az ereje 30 százalékát használta a pofonhoz, ami jól mutatja, milyen hatalmas erő lakozik benne.  

Liszkai Márk Instagram-kommentjében így fogalmazott: „Micsoda élmény volt, azóta többet videózok! Helyreütötted a kreativitásom!” 

A videó – amely a Bors oldalán megtekinthető – kommentszekciója természetesen izgalmas vitát indított: sokan kíváncsiak voltak, hogy vajon a férfi milyen visszavágóra képes, ám Franciska gyorsan tisztázta, hogy minden a beleegyezésén alapult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!