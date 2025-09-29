Szabó Zsófi a népszerű műsor, a Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött vallott arról, milyen volt Kasza Tibivel együtt dolgozni. A műsorvezető szerint nem mindig volt egyszerű, sőt, olykor kifejezetten rémálomként élte meg a közös heteket.

Szabó Zsófi Fotó: TV2

Szabó Zsófi a Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött

A híres műsorvezető, Szabó Zsófi ismét betekintést engedett a kulisszák mögé, és a folyosón járva egy régi plakátra bukkant, amelyen ő és Kasza Tibi is szerepelt. Ekkor szakadt ki belőle a vallomás:

te Jóisten, micsoda rémálom volt ez a pár hét.

Bár később próbálta tompítani szavait, a rajongók rögtön kiszúrták az őszinte megjegyzést.

A műsorvezető elárulta, hogy olykor veszélyes őt egyedül hagyni egy mikrofonnal, mert könnyen kicsúszik a száján olyasmi, amit később nehéz visszavonni.

A két híresség korábban A Nagy Duett című műsorban is együtt szerepelt zsűriként. Akkoriban Kasza Tibi gúnyolódásaira Szabó Zsófi többször reagált, így nem meglepő, hogy a közös munkáról nemcsak szép emlékek maradtak meg. A Sztárban Sztár All Stars színfalai mögött most ismét előkerültek ezek a régi feszültségek, amelyeket Zsófi vallomása újra reflektorfénybe helyezett.

