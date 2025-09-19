Szandi testét elnyelte Oláh Ibolya árnyéka – most férfiként tér vissza

A Sztárban Sztár All Stars egyik legemlékezetesebb pillanatát hozta Szandi, amikor Oláh Ibolya bőrébe bújt. Az énekesnő részletesen mesélt az átalakulásról, amely minden percét felemésztette. A történet azonban itt nem ér véget: a következő fellépésen férfiként mutatkozik majd.

Szandi

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Szandi Oláh Ibolyától a férfi szerepig tündököl a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Szandi a Mokka műsorában mesélt arról, hogyan készült Oláh Ibolya szerepére a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Az énekesnő elárulta, hogy szinte éjjel-nappal gyakorolta a mozdulatokat és a hangszínt, hogy fellépés közben mindenkit meggyőzzön.

Fodrászánál parókákat keresett, szőke frufrut festett át, sminkkel és apró trükkökkel alakította át ajkait. Mindez azonban nem volt elég: énektanára, Lajtai Kati segítségével dolgozott azon, hogy hangja minél inkább hasonlítson Oláh Ibolyáéra.

Ez olyan, mint a cirkusz világa – szeretném, hogy addig, azalatt a két és fél perc alatt elhiggyék, hogy az a művész van a színpadon

– mondta Szandi.

Szandi ötvenhez közel is bombasztikus formában van.

A fellépés során mintha a valóság repedt volna meg: a közönség nem csupán Szandit látta, hanem egy illúzió hús-vér testet öltött alakját. A zsűri és a nézők is ámulatba estek, hiszen a dal alatt Oláh Ibolya árnyéka leplezte be az énekesnő testét.

De a történet itt nem ér véget. Szandi bejelentette, hogy a következő alkalommal férfiként áll majd színpadra. Rajongói már nem csupán egy énekesnőt, hanem egy határok nélküli alakváltót várnak, aki minden fellépésével átírja a valóság szabályait.

A videót megnézheti a BORS oldalán.