Lenullázódott, pályamódosításra kényszerült a sármos magyar színész

Őszintén mesélt a TV2-nek Száraz Dénes arról, milyen mélypontra került az élete: akkor döbbent rá a helyzet súlyosságára, amikor meglátta, hogy a bankszámláján nulla forint van.

Száraz Dénes a Szerencsekerékben

Fotó: TV2

Bár a színészet mindig is a szenvedélye volt, most az a legfontosabb a Jóban Rosszban híres Tamás atyájának, hogy stabil hátteret tudjon biztosítani magának és gyermekének.

Száraz Dénes új szakmában dolgozik

Száraz Dénes elsődleges célja, hogy rendszeresen tudja fizetni az albérletet, és minden szükségest meg tudjon adni a fiának. A színész azt is elmondta, hogy próbálja elfogadni és méltósággal viselni ezt az új élethelyzetet: ha most ez a feladata, akkor ezt vállalja, és igyekszik a lehető legjobban elvégezni a munkáját. A sármos színművész ugyanis váltott, új szakmában kell helyt állnia. Egy éve dolgozik úszómesterként egy budapesti strandfürdőben.

