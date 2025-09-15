Hírlevél

Száraz Dénes

Lenullázódott, pályamódosításra kényszerült a sármos magyar színész

A Jóban Rosszban című sorozatból ismert színész az utóbbi időben komoly anyagi nehézségekkel küzd. Egy évvel ezelőtt kényszerült pályamódosításra Száraz Dénes, és jelenleg úszómesterként dolgozik egy budapesti strandfürdőben.
Őszintén mesélt a TV2-nek Száraz Dénes arról, milyen mélypontra került az élete: akkor döbbent rá a helyzet súlyosságára, amikor meglátta, hogy a bankszámláján nulla forint van.

Száraz Dénes
Száraz Dénes a Szerencsekerékben
Fotó: TV2

 

Bár a színészet mindig is a szenvedélye volt, most az a legfontosabb a Jóban Rosszban híres Tamás atyájának, hogy stabil hátteret tudjon biztosítani magának és gyermekének.

Száraz Dénes új szakmában dolgozik

Száraz Dénes elsődleges célja, hogy rendszeresen tudja fizetni az albérletet, és minden szükségest meg tudjon adni a fiának. A színész azt is elmondta, hogy próbálja elfogadni és méltósággal viselni ezt az új élethelyzetet: ha most ez a feladata, akkor ezt vállalja, és igyekszik a lehető legjobban elvégezni a munkáját. A sármos színművész ugyanis váltott, új szakmában kell helyt állnia. Egy éve dolgozik úszómesterként egy budapesti strandfürdőben. 

A Bors cikkében Száraz Dénes nyilatkozatát is elolvashatják.

 

