Lenullázódott, pályamódosításra kényszerült a sármos magyar színész

Őszintén mesélt a TV2-nek Száraz Dénes arról, milyen mélypontra került az élete: akkor döbbent rá a helyzet súlyosságára, amikor meglátta, hogy a bankszámláján nulla forint van.
Bár a színészet mindig is a szenvedélye volt, most az a legfontosabb a Jóban Rosszban híres Tamás atyájának, hogy stabil hátteret tudjon biztosítani magának és gyermekének.
Száraz Dénes elsődleges célja, hogy rendszeresen tudja fizetni az albérletet, és minden szükségest meg tudjon adni a fiának. A színész azt is elmondta, hogy próbálja elfogadni és méltósággal viselni ezt az új élethelyzetet: ha most ez a feladata, akkor ezt vállalja, és igyekszik a lehető legjobban elvégezni a munkáját. A sármos színművész ugyanis váltott, új szakmában kell helyt állnia. Egy éve dolgozik úszómesterként egy budapesti strandfürdőben.
A Bors cikkében Száraz Dénes nyilatkozatát is elolvashatják.