Szarvas Andi őszinte vallomása: kislánya betegsége mindent megváltoztatott

A volt szépségkirálynő nem titkolja, hogy az anyaság kezdete számára rendkívül kimerítő volt. Kislánya, Zina az első három hónapban szinte folyamatosan sírt, nem lakott jól, gyakran felpuffadt, ami teljesen felőrölte a család erejét. Bár sokan próbálták megnyugtatni, hogy ez természetes, Szarvas Andi érezte, valami nincs rendben - írja a Bors.

Szarvas Andi edzéssel és kitartással dolgozik alakja visszanyerésén. Fotó: Instagram

Szarvas Andi megoldást talált a problémára

A vizsgálatok során kiderült, hogy a kislány tejfehérje-érzékeny, ezért speciális tápszerre volt szüksége. Az életük onnantól gyökeresen megváltozott: Zina megnyugodott, jól evett, és az utazások is gond nélkül zajlottak. Andi elmondta, hogy ekkor kezdte el igazán élvezni az anyaságot, míg az első hónapokat inkább túlélésnek élte meg.

Szarvas Andi hangsúlyozta, hogy párja mindenben támogatja, a nagyszülők segítségére is számíthatnak. Bár a szülés után 15 kiló plusz maradt rajta, kitartóan dolgozik azon, hogy visszanyerje alakját. Hetente több alkalommal edz személyi trénerrel és rendszeresen kardiózik is. Azt mondja, fontos számára, hogy nőként jól érezze magát, de ugyanígy várja a munkába való visszatérést is.

