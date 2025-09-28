Szingli lányok, figyelem! Szépréthy Roland újra egyedül van

A Megasztár új évadában Szépréthy Roland áll Ördög Nóra oldalán a színpadon, ám a tévés feladatok mellett rengeteg más projektet is visz: üzleti megbeszéléseken vesz részt, reklámkampányokban szerepel, sőt egy saját fejlesztésű applikáción is dolgozik. A pörgős mindennapok azonban kevés teret engednek a magánéletnek - írja a Bors.

Szépréthy Roland szerint most nincs helye a szerelemnek

Fotó: Insagram/szeprethyroli_official

Szépréthy Roland szakítás után is a munkára koncentrál

A műsorvezető elárulta: legutóbbi komoly párkapcsolata Mihályfi Lucához kötődik, akivel nagyjából fél évig alkottak egy párt. Bár a kapcsolat véget ért, Roland ma is szép emlékekkel gondol vissza rá. „Szerelmes voltam, nagyon szép lány, és belül is értékes ember” – mondta.

Kapcsolatuk békésen zárult, viták nélkül, és azóta sem tartják a kapcsolatot, de a műsorvezető szerint ez teljesen természetes. Az exbarátnő azóta már megtalálta az igazit, amit Roland örömmel fogad.

Ami pedig az újabb szerelmi próbálkozásokat illeti, a műsorvezető úgy érzi, most nem a szerelem időszaka jött el számára. Bár volt néhány randevúja, úgy véli, jelenlegi leterheltsége mellett nem tudna teljes energiát adni egy kapcsolatnak.

Roli azt is elárulta, milyen Ördög Nóri a kamerák mögött. Részletek az Origo oldalán olvashatók.