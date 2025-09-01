Hírlevél

Horváth Éva

A gyönyörűséges szépségkirálynő végre megmutatta, amire mindenki várt! – fotó

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Horváth Éva kisfia, Alex szeptember 1-jén ünnepelte negyedik születésnapját. A volt szépségkirálynő az Instagramon osztott meg róla fotót, és érzelmes gondolatait.
Horváth Évaszépségkirálynőbalesetceleb

„Most születtél, és már 4 éves vagy!” – írta rövid, de annál meghatóbb Instagram-posztjában a volt szépségkirálynő annak kapcsán, hogy a kisfia, Alex 4 éves lett.

szépségkirálynő
A korábbi szépségkirálynő közös fotót posztolt kisfiával
Fotó: Bors

Horváth Éva megható fotókat is közzé tett, amelyen kisfiával látható. 

Az ünnepelt természetesen tortát is kapott – írja a Bors.

A szépségkirálynő bejegyzéséhez Dér Heni is hozzászólt. „Boldog szülit!” – írta az énekesnő.

A modell motorbaleset miatt az elmúlt hónapokban rendkívül nagy fájdalmakkal és rehabilitációval birkózott meg, a komoly sorozatnyi műtét és kezelés után azonban továbbra is előtérbe helyezte családját.

 

