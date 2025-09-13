Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

Forró búcsú: szexi bikiniben köszönt el a nyártól a szépségkirálynő

Hacsi Boglárka forró nyárbúcsúztató fotóival teljesen felrobbantotta az Instagramot. A szépségkirálynő egy luxushajón mutatta meg elképesztő alakját, miközben egy falatnyi fehér bikiniben pózolt.
Az áttetsző, trükkösen kivágott felső csak még dögösebbé tette a szettet. A szépségkirálynő hatalmas mosollyal és óriási önbizalommal élvezte a napsütést írja a Bors.

Hacsi Bogit 2023 júniusában választották meg szépségkirálynőnek a Magyarország Szépe – Miss World Hungaryn.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Szépségkirálynő a fedélzeten: bikiniben mindenkit elkápráztatott

A szettjét egy stílusos napszemüveg tette teljessé, amitől igazi sztárkisugárzása lett. A képeken nemcsak formás alakja, hanem eljegyzési gyűrűje is főszerepet kapott. Bogit tavaly Madeira szigetén jegyezte el a szerelme. 

A 2023-as Magyarország Szépe verseny nyertes úgy érzi, vőlegényét már ismerte egy korábbi életében. Bogi sugárzik a boldogságtól, amit rajongói azonnal kiszúrtak. A fotósorozat egyszerre volt szexi, elegáns és lehengerlő. A nyár lezárásához ennél izgatóbb képeket nem is választhatott volna. Hacsi Bogi ismét bebizonyította, hogy egyszerre királynő, nőies ikon és igazi inspiráció.

 

