Óriási kihívás előtt áll a magyar szépségkirálynő

Végvári Janka 2025 júniusában mindössze 17 évesen nyerte el a Miss World Hungary címet. A szépségkirálynő ezzel a legfiatalabb lett, aki valaha viselte ezt a rangos titulust. Rengeteg új dologgal találta szembe magát a nyáron, egyszerre több kihívással is szembe kell néznie, miközben élete egyik legnagyobb álmát is elérheti.
A nyarat aktív munkával és felkészüléssel töltötte, modellként és tartalomgyártóként is sok új lehetőség nyílt meg előtte. A szépségkirálynő kitartásáról árulkodik, hogy szinte egyetlen napját sem töltötte tétlenül írja a Bors.

A szépségkirálynő: Végvári Janka lett Magyarország Szépe 2025-ben.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szépségkirálynő világhírnévre szeretne szert tenni

Végvári Janka következő nagy célja a Miss World világverseny, amelyre gőzerővel készül. A tehetségkategóriában modern tánccal szeretné lenyűgözni a zsűrit, ezért nap mint nap gyakorolja a koreográfiát. Emellett a jótékonysági kategóriára is készített videót, hiszen fontos számára, hogy segítsen másokon. Tanulmányait sem hanyagolja el, ezért 

magántanulóként folytatja középiskolai éveit. 

Előrehozott német érettségire készül, a többi tantárgyból pedig a tanév végén kell majd bizonyítania. Hosszú távú tervei között szerepel a továbbtanulás, amihez kiemelten fontosak a jó vizsgaeredmények. Szívügye a jótékonykodás, szülővárosában, Mosonmagyaróváron is részt vesz segítő programokban. Célja, hogy minél több szervezet munkájában vegyen részt és minél több rászorulón tudjon segíteni. Fiatal kora ellenére Végvári Janka eltökéltsége és munkabírása példaértékű, hiszen egyszerre építi karrierjét, tanulmányait és emberbaráti küldetését.

Budapest, 2025. június 22. A szépségkirálynő 17 éves mosónmagyaróvári Végvári Janka a Magyarország Szépe - Miss World Hungary szépségverseny döntőjében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán 2025. június 22-én. MTI/H
Galéria: Végvári Janka lett Magyarország Szépe
1/11
Bemutatták a Magyarország Szépe döntőjébe jutott 20 lányt

Magyarország Szépe Végvári Janka

Végvári Janka mindössze 17 évesen megnyerte a Magyarország Szépe versenyt. A szépségkirálynő a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium diákjaként nemcsak szépségével, de szorgalmával és intelligenciájával is kitűnik. A fiatal lány a Miss Charity különdíjat is elnyerte, amely a társadalmi szerepvállalását is elismeri. Meglepődött, amikor a színpadon állva kimondták a nevét, de büszkén képviseli majd Magyarországot a Miss World világversenyen.

 

