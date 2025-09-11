Óriási kihívás előtt áll a magyar szépségkirálynő

A nyarat aktív munkával és felkészüléssel töltötte, modellként és tartalomgyártóként is sok új lehetőség nyílt meg előtte. A szépségkirálynő kitartásáról árulkodik, hogy szinte egyetlen napját sem töltötte tétlenül – írja a Bors.

A szépségkirálynő: Végvári Janka lett Magyarország Szépe 2025-ben.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szépségkirálynő világhírnévre szeretne szert tenni

Végvári Janka következő nagy célja a Miss World világverseny, amelyre gőzerővel készül. A tehetségkategóriában modern tánccal szeretné lenyűgözni a zsűrit, ezért nap mint nap gyakorolja a koreográfiát. Emellett a jótékonysági kategóriára is készített videót, hiszen fontos számára, hogy segítsen másokon. Tanulmányait sem hanyagolja el, ezért

magántanulóként folytatja középiskolai éveit.

Előrehozott német érettségire készül, a többi tantárgyból pedig a tanév végén kell majd bizonyítania. Hosszú távú tervei között szerepel a továbbtanulás, amihez kiemelten fontosak a jó vizsgaeredmények. Szívügye a jótékonykodás, szülővárosában, Mosonmagyaróváron is részt vesz segítő programokban. Célja, hogy minél több szervezet munkájában vegyen részt és minél több rászorulón tudjon segíteni. Fiatal kora ellenére Végvári Janka eltökéltsége és munkabírása példaértékű, hiszen egyszerre építi karrierjét, tanulmányait és emberbaráti küldetését.