Szépségkirálynő-párbaj: szavazzon, és döntse el, melyik lány a legszebb

Egy hete választották meg Dezsényi Kincsőt a Miss Universe Hungary győztesének. A fiatal szépségkirálynő novemberben Thaiföldön, Bangkokban áll majd színpadra a világdöntőn, ahol Magyarországot képviseli – írja a Bors.
A Miss Universe Hungary az egyik legnagyobb hazai szépségverseny, amelyet minden évben hatalmas érdeklődés kísér.
A verseny története egészen 1952-ig nyúlik vissza, a világ első Miss Universe koronáját a finn Armi Kuusela nyerte el.
