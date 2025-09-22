Hírlevél

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Dezsényi Kincső

Szépségkirálynő-párbaj: szavazzon, és döntse el, melyik lány a legszebb

Dezsényi Kincsőt választották győztesnek a Miss Universe Hungary szépségversenyen, ő képviseli Magyarországot novemberben Thaiföldön, Bankokban, a világdöntőn. De mint minden szépségversenyen, megoszlanak a vélemények, szavazzon, ön szerint az elmúlt 5 évben melyik győztes volt a legszebb!
Egy hete választották meg Dezsényi Kincsőt a Miss Universe Hungary győztesének. A fiatal szépségkirálynő novemberben Thaiföldön, Bangkokban áll majd színpadra a világdöntőn, ahol Magyarországot képviseli – írja a Bors

Dezsényi Kincső szépségkirálynő, a Miss Universe Hungary győztese.
Fotó: dfp

A Miss Universe Hungary az egyik legnagyobb hazai szépségverseny, amelyet minden évben hatalmas érdeklődés kísér. 

Finn szépségkirálynő nyerte az első Miss Universe világversenyt 

A verseny története egészen 1952-ig nyúlik vissza, a világ első Miss Universe koronáját a finn Armi Kuusela nyerte el.  

Ön szerint melyik szépségkirálynő volt a legszebb az elmúlt években? Szavazzon a Bors oldalán! 

 

