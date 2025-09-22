Szépségkirálynő-párbaj: szavazzon, és döntse el, melyik lány a legszebb

Egy hete választották meg Dezsényi Kincsőt a Miss Universe Hungary győztesének. A fiatal szépségkirálynő novemberben Thaiföldön, Bangkokban áll majd színpadra a világdöntőn, ahol Magyarországot képviseli – írja a Bors.

Dezsényi Kincső szépségkirálynő, a Miss Universe Hungary győztese.

Fotó: dfp

A Miss Universe Hungary az egyik legnagyobb hazai szépségverseny, amelyet minden évben hatalmas érdeklődés kísér.

Finn szépségkirálynő nyerte az első Miss Universe világversenyt

A verseny története egészen 1952-ig nyúlik vissza, a világ első Miss Universe koronáját a finn Armi Kuusela nyerte el.

Ön szerint melyik szépségkirálynő volt a legszebb az elmúlt években? Szavazzon a Bors oldalán!