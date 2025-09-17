Szexi cowgirlként tüzelte fel a hangulatot a TV2 sztártáncosa

Sebesi Daniella a Dancing with the Stars egyik legszexibb sztárja, aki legújabb fotóján hatalmasat villantott. A szexi cowgirlként pózoló táncosnő minden tekintetet magára vonzott – írja a Bors.hu
A Dancing with the Stars kedvelt táncosnője, Sebesi Daniella hamar belopta magát a nézők szívébe. Bár a műsor ötödik évadában Kamarás Norbert oldalán gyorsan kiesett, a közönség a sztár szexi megjelenését azóta is imádja.
A szexi sztár Instagram-oldalán gyakran oszt meg fotókat, amelyekben villantásaival felforrósítja a hangulatot.
Legutóbb cowgirlként jelentkezett be: barna kalapban, hosszú bőrcsizmában, bikiniben és hálós miniszoknyában mutatta meg alakját.
A fehér bikini és az átlátszó szoknya alig takart valamit, így a rajongók nem győzték dicsérni a fotót. Sebesi Daniella ezzel ismét bizonyította, hogy a Dancing with the Stars után is igazi szexi sztár maradt, akinek minden villantása hatalmas figyelmet kelt.