Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Sztárban sztár All Stars

Balhé a stúdióban: hatalmas vitta robbant ki a Sztárban Sztár All Stars adásában

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vasárnap esti adásban nemcsak a fellépők hozták a drámát. A Sztárban sztár All Stars zsűrijében balhé tört ki Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia között, és a feszültség az egész stúdióban tapintható volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sztárban sztár All StarsLiptai ClaudiaNótar MaryLékai-Kiss Ramóna

A Sztárban sztár All Stars legutóbbi adásában Nótar Mary produkciója után Wolf Kati és Vásáry André lépett színpadra. Ám nem a dal, hanem a zsűri került a középpontba: Lékai-Kiss Ramóna egy csípős megjegyzéssel odaszúrt Liptai Claudiának, aki nem hagyta annyiban a provokációt. Az élő adásból így lett rögtönzött színház, ahol a főszerepet a két női zsűritag balhéja vitte.

Hatalmas meglepetés a Sztárban Sztár All Starsban!
Hatalmas meglepetés a Sztárban Sztár All Starsban!
Fotó: Bors

Balhé a Sztárban Sztár All Starsban

Wolf Kati előadását követően Lékai-Kiss Ramóna nemcsak dicséretet osztott, hanem egy odaszúrt félmondattal Liptai Claudiát is célba vette:

Én nem tudtam, hogy te ennyire jó színésznő is vagy, tényleg le a kalappal. Ez konkrétan nem egy átváltozás volt, hanem egy bűvészkedés. Sokan nem is tudják, milyen nehéz huzamosabb ideig fintorogni. Ugye leszámítva Claudiát.

A mondatnál elszakadt a cérna. Liptai Claudia azonnal reagált, és szarkasztikus visszaszúrással tette helyre zsűritársát:

„A Ramóna a jövő héten is jön?”

A Sztárban sztár All Stars amúgy is a színpadi átváltozásokról szól, de ezúttal a valódi átváltozás a zsűriben történt: a barátságos mosolyokat egy pillanat alatt váltotta fel a fagyos tekintet és a csípős mondatok.

A döbbenetes balhéról a videót a BORS oldalán nézheti meg. Elképesztő!!!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!