Balhé a stúdióban: hatalmas vitta robbant ki a Sztárban Sztár All Stars adásában

A Sztárban sztár All Stars legutóbbi adásában Nótar Mary produkciója után Wolf Kati és Vásáry André lépett színpadra. Ám nem a dal, hanem a zsűri került a középpontba: Lékai-Kiss Ramóna egy csípős megjegyzéssel odaszúrt Liptai Claudiának, aki nem hagyta annyiban a provokációt. Az élő adásból így lett rögtönzött színház, ahol a főszerepet a két női zsűritag balhéja vitte.

Balhé a Sztárban Sztár All Starsban

Wolf Kati előadását követően Lékai-Kiss Ramóna nemcsak dicséretet osztott, hanem egy odaszúrt félmondattal Liptai Claudiát is célba vette:

Én nem tudtam, hogy te ennyire jó színésznő is vagy, tényleg le a kalappal. Ez konkrétan nem egy átváltozás volt, hanem egy bűvészkedés. Sokan nem is tudják, milyen nehéz huzamosabb ideig fintorogni. Ugye leszámítva Claudiát.

A mondatnál elszakadt a cérna. Liptai Claudia azonnal reagált, és szarkasztikus visszaszúrással tette helyre zsűritársát:

„A Ramóna a jövő héten is jön?”

A Sztárban sztár All Stars amúgy is a színpadi átváltozásokról szól, de ezúttal a valódi átváltozás a zsűriben történt: a barátságos mosolyokat egy pillanat alatt váltotta fel a fagyos tekintet és a csípős mondatok.

