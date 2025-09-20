Drámai fordulat a Sztárban Sztárban! Barátja ellen lépett fel az énekesnő

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada rögtön erős kezdéssel indult: Dér Heni kapta a nyitó produkciót, és a közönség előtt bizonyította, hogy sokoldalúsága határtalan. A sztárénekesnő barátja, Király Viktor ellen küzdött meg, és bár maga is azt hitte, hogy Viktor jut majd tovább, végül ő nyerte a párharcot.

Sztárban Sztár All Stars 2025 első adását Dér Heni nyitotta meg

Fotó: Videókivágás / Instagram/Dér Heni

Sztárban Sztár All Stars

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars első adásában rögtön a mélyvízbe ugrott, amikor Dolores O’Riordan bőrébe bújva nyitotta meg a 2025-ös évadot. Az énekesnő izgalommal és félelemmel vegyesen állt színpadra, hiszen egy technikailag brutális dal várta. Mindenki azt gondolta, hogy a verseny során barátja és párbajellenfele, Király Viktor jut majd tovább, így Heni maga is meglepődött, amikor a nevét mondták ki.

Dér Heni nyitotta az évadot, Király Viktor volt az ellenfele

A helyzetet különösen drámaivá tette, hogy Viktor közeli barátja, aki ott volt az esküvőjén is. Heni utólag elárulta, hogy továbbjutása után is szavazott Viktorra, mert szerinte is ott a helye a Sztárban Sztár színpadán. Hangsúlyozta, hogy a verseny inkább barátságról és kollegialitásról szól, hiszen a sztárok évtizedek óta ismerik egymást.

Az évadnyitás izgalmát hamar levetkőzte, és örül, hogy elsőként állhatott ki, mert utána élvezhette a többiek előadását. A következő adásban a rockos erő helyett lágy, nőies oldalát mutatja meg, amit saját gyerekein gyakorolt. Nevetve jegyezte meg: a szelíd hang otthon már működött, és talán a férjénél is hatásos lesz.

Ha lemaradt volna a bődületesen kimagasló részről, akkor további információkat szerezhet a BORS oldalán.