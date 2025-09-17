Sírás, hányinger és undor – mindenkit kiborított az Ázsia Expressz versenyzőinek feladata

Az Ázsia Expressz legutóbbi részében a versenyzőknek választania kellett: vagy megeszik az eléjük kirakott sült tengerimalachúst, vagy egyórás kerülőt tesznek egy olyan faluba, ahol befogadják a magukkal hozott állatot, ezzel megmentve annak életét - írta a Blikk.

Tengerimalac projekt - enni, vagy nem enni? Fotó: TV2

Tengerimalac-kihívás: enni, vagy nem enni?

Curtis és Judie, illetve Németh Kristóf és Lakatos Levente döntöttek az állat megmentése mellett, a többiek inkább megették a tengerimalachúst, hogy egyből tovább indulhassanak.

Vastag Csaba felesége nem evett az állatból, így az ő részét is az énekes fogyasztotta el. „Én ezt nem bírom nézni...” – mondta az arcát a kezeibe temető Domján Evelin.

Azt hiszem, egyszer ettem patkányt, az hasonló volt.. De ne sírj már, mert akkor nem tudom megenni, légyszi

– szólt rá Csaba, mire Evelin sírni kezdett a látványtól.

Nemcsak nekik gyűlt meg a bajuk az apró állat elfogyasztásával:

a Bódi tesóknak rágózniuk kellett utána, hogy ne érezzék az utóízét, Ungvári Miklósék pedig majdnem rókáztak.

„El kell vonatkoztatnom attól, mit eszünk, mert mindjárt hányok egyet” – jelentette ki a cselgáncsbajnok.