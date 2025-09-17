Sírás, hányinger és undor – mindenkit kiborított az Ázsia Expressz versenyzőinek feladata

Hírlevél

Ön megenné-e a házikedvencét? - akár ez is lehetett volna az Ázsia Expressz legutóbbi versenyszámának mottója, ugyanis a versenyzőket egy olyan állat elfogyasztására késztették, amit normális esetben az ember nem esz meg, hanem simogat, szeret, kényeztet, örül neki. Ennek az állatnak ráadásul az íze sem jó, volt aki öklendezett, más sírva fakadt, de persze olyan is volt, aki megette.
Az Ázsia Expressz legutóbbi részében a versenyzőknek választania kellett: vagy megeszik az eléjük kirakott sült tengerimalachúst, vagy egyórás kerülőt tesznek egy olyan faluba, ahol befogadják a magukkal hozott állatot, ezzel megmentve annak életét - írta a Blikk. 

Tengerimalacot kellett megenni e versenyzőknek
Tengerimalac projekt - enni, vagy nem enni? Fotó: TV2

Tengerimalac-kihívás: enni, vagy nem enni? 

Curtis és Judie, illetve Németh Kristóf és Lakatos Levente döntöttek az állat megmentése mellett, a többiek inkább megették a tengerimalachúst, hogy egyből tovább indulhassanak. 

Vastag Csaba felesége nem evett az állatból, így az ő részét is az énekes fogyasztotta el. „Én ezt nem bírom nézni...” – mondta az arcát a kezeibe temető Domján Evelin. 

Azt hiszem, egyszer ettem patkányt, az hasonló volt.. De ne sírj már, mert akkor nem tudom megenni, légyszi 

– szólt rá Csaba, mire Evelin sírni kezdett a látványtól.

Nemcsak nekik gyűlt meg a bajuk az apró állat elfogyasztásával:

 a Bódi tesóknak rágózniuk kellett utána, hogy ne érezzék az utóízét, Ungvári Miklósék pedig majdnem rókáztak.  

„El kell vonatkoztatnom attól, mit eszünk, mert mindjárt hányok egyet” – jelentette ki a cselgáncsbajnok.

 

