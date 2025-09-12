Hoppá! Tolvai Reni cicit villantott

Tolvai Reni már számtalanszor bizonyította, hogy igazi stílusikon, most azonban ismét sikerült mindenkit meglepnie. Egy különleges fekete-fehér fürdőruhát választott, amely félig bikinis fazonban végződik, így egyszerre sejtelmes és merész – írja a Bors. A fotón Reni magabiztos mosolya és hibátlan alakja ragadja magával a tekintetet.

Tolvai Reni bikinis teste felrobbantotta a közösségi médiát – a rajongók szinte megőrülnek érte.

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Tolvai Reni tűzforró képpel varázsolta el rajongóit

A kommentelők azonnal elhalmozták szívecskékkel és tűz emojikkal, többen pedig úgy fogalmaztak: „Ez a kép maga a tökély!” Nem csoda, hogy a poszt pillanatok alatt több ezer kedvelést kapott.