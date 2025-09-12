Hírlevél

Tolvai Reni

Hoppá! Tolvai Reni cicit villantott

A nyár már véget ért, de az énekesnő még most is képes felforrósítani a hangulatot. Tolvai Reni új bikinis fotója pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, rajongói pedig nem győzik dicsérni elképesztő alakját.
Tolvai Reni már számtalanszor bizonyította, hogy igazi stílusikon, most azonban ismét sikerült mindenkit meglepnie. Egy különleges fekete-fehér fürdőruhát választott, amely félig bikinis fazonban végződik, így egyszerre sejtelmes és merész – írja a Bors. A fotón Reni magabiztos mosolya és hibátlan alakja ragadja magával a tekintetet.

Tolvai Renit Beyoncéhoz hasonlították rajongói
Tolvai Reni bikinis teste felrobbantotta a közösségi médiát – a rajongók szinte megőrülnek érte.
Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Tolvai Reni tűzforró képpel varázsolta el rajongóit

A kommentelők azonnal elhalmozták szívecskékkel és tűz emojikkal, többen pedig úgy fogalmaztak: „Ez a kép maga a tökély!” Nem csoda, hogy a poszt pillanatok alatt több ezer kedvelést kapott.

 

