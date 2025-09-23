Motorháztetőre fektették Tolvai Renit – videón a sokkoló pillanat

Tolvai Reni nem először okoz meglepetést a követőinek, de ezúttal valóban nagy bejelentést tett. Az aranytorkú énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a hírt: elkészült legújabb klipje, amely hamarosan bemutatásra kerül – írja a Bors cikke.

Tolvai Reni

Fotó: Instagram

A felvételek kulisszái már most lázban tartják a rajongókat: Tolvai Reni igazi dívaként tündökölt a forgatáson, ahol harisnyában és bodyban pózolt egy autó motorháztetején, majd a volán mögé ülve adta át magát a zene életérzésének.

Tolvai Reni új klipje hamarosan érkezik

A rajongók áradatban küldték a gratulációkat, és már most azt találgatják, milyen lesz a dal és a videó teljes egésze. Egy biztos: Tolvai Reni új klipje az ősz egyik legnagyobb durranásának ígérkezik.