Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Hunyadi

Törőcsik Franciska olyan fotót villantott, amit még nem láttunk!

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Különleges fotót osztott meg rajongóival a színésznő, amelyet eddig még soha nem mutatott meg a nyilvánosságnak. Törőcsik Franciska a Hunyadi című sorozat legelső forgatási napjáról tett közzé egy képet, amely igazi időutazás a siker kezdetéhez.
HunyadiTörőcsik FranciskaInstagramfotó

A Hunyadi című epikus történelmi széria a hazai közönséget és a nemzetközi piacot is meghódította: Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban is bemutatták, nemrég pedig a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál közönsége is láthatta. Most Törőcsik Franciska közösségi oldalán nosztalgiázott, megmutatva, hogyan indult számára ez a felejthetetlen utazás.

Törőcsik Franciska
Törőcsik Franciska a Hunyadi budapesti díszbemutatóján
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Törőcsik Franciska a Hunyadi kulisszái mögött

A színésznő az utóbbi években sorra aratta a sikereket: a Hunyadi mellett szerepelt a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-filmben, amelynek már készül a folytatása, és a Dancing with the Stars-ban is láthattuk, ahol új oldalát ismerhette meg a közönség – írja a Bors cikke, ahol a lenyűgöző fotót is megtekintheti.

 

