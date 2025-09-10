Törőcsik Franciska olyan fotót villantott, amit még nem láttunk!

A Hunyadi című epikus történelmi széria a hazai közönséget és a nemzetközi piacot is meghódította: Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban is bemutatták, nemrég pedig a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál közönsége is láthatta. Most Törőcsik Franciska közösségi oldalán nosztalgiázott, megmutatva, hogyan indult számára ez a felejthetetlen utazás.

Törőcsik Franciska a Hunyadi budapesti díszbemutatóján

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Törőcsik Franciska a Hunyadi kulisszái mögött

A színésznő az utóbbi években sorra aratta a sikereket: a Hunyadi mellett szerepelt a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-filmben, amelynek már készül a folytatása, és a Dancing with the Stars-ban is láthattuk, ahol új oldalát ismerhette meg a közönség – írja a Bors cikke, ahol a lenyűgöző fotót is megtekintheti.