Tóth Gabi megdöbbentő bejelentést tett

Már nem kell sokat várni, és visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult zsűriben ott ül Tóth Gabi is, aki közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt: hamarosan indul a műsor, amelyben humorból, drámából és persze jó hangokból sem lesz hiány.
A napokban tartották a Megasztár 8. évadának sajtóvetítését, ahol a zsűri tagjai már meg is nézhették az első epizódot. Tóth Gabi lelkesen számolt be élményeiről Instagram-oldalán.

Tóth Gabi
Tóth Gabinak
Fotó: Bánkúti Sándor  / hot! magazin


„Ma volt a Megasztár sajtótájékoztatója, ahol mi már láttuk az első epizódot! Kemény lesz, az tuti!” – írta az énekesnő, majd hozzátette: 

Szeptember 6-án ti is láthatjátok! Humorból, jó hangokból nem lesz hiány! Szóval INDULUNK!

Tóth Gabi nagy bejelentése: jön a Megasztár

A Megasztár történetében mindig akadtak emlékezetes helyzetek, és úgy tűnik, ez az évad sem lesz kivétel – írja a Bors. A friss zsűritagok – köztük Tóth Gabi – már az első válogatók alatt ízelítőt kaptak abból, milyen nagy indulatokat válthat ki a verseny. A rajongók szerint az új évad hatalmas dobásnak ígérkezik, hiszen egyszerre kapnak majd szórakoztató és érzelmes pillanatokat a képernyőn.

 

