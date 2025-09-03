Tóth Gabi megdöbbentő bejelentést tett

A napokban tartották a Megasztár 8. évadának sajtóvetítését, ahol a zsűri tagjai már meg is nézhették az első epizódot. Tóth Gabi lelkesen számolt be élményeiről Instagram-oldalán.

Tóth Gabinak

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin



„Ma volt a Megasztár sajtótájékoztatója, ahol mi már láttuk az első epizódot! Kemény lesz, az tuti!” – írta az énekesnő, majd hozzátette:

Szeptember 6-án ti is láthatjátok! Humorból, jó hangokból nem lesz hiány! Szóval INDULUNK!

Tóth Gabi nagy bejelentése: jön a Megasztár

A Megasztár történetében mindig akadtak emlékezetes helyzetek, és úgy tűnik, ez az évad sem lesz kivétel – írja a Bors. A friss zsűritagok – köztük Tóth Gabi – már az első válogatók alatt ízelítőt kaptak abból, milyen nagy indulatokat válthat ki a verseny. A rajongók szerint az új évad hatalmas dobásnak ígérkezik, hiszen egyszerre kapnak majd szórakoztató és érzelmes pillanatokat a képernyőn.