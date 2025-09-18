Tóth Gabi durván visszaszólt testvérének, óriási testvérháború dúl

Hírlevél

Tóth Vera kemény szavakkal ment neki a Megasztárnak. Tóth Gabi, a zsűri népszerű tagja nem hagyta szó nélkül testvére kritikáját. A művész testvérpár vitája most az egész országot lázban tartja.
Tóth Gabi és Tóth Vera között új front nyílt, miután Vera durván beleszállt a Megasztárba. A testvérek csatája a műsor kapcsán új szintre emelte a popvilág és a testvérek közötti tomboló feszültséget.

Tóth Vera és Tóth Gabi között kitört a testvérharc a Megasztár miatt
Tóth Vera és Tóth Gabi között kitört a testvérharc a Megasztár miatt
Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi keményen visszaszólt nővérének

Tóth Vera olyan sallert küldött a Megasztárnak, hogy még a reflektorok is megremegtek, és a rajongók csak kapkodták a fejüket. Azt mondta, egy valamire való művész nem vállal ilyen műsort, mert ciki. Eközben húga, Tóth Gabi éppen a zsűriben ül, ő maga pedig az első széria győzteseként robbant be a köztudatba.

Erre Gabi sem maradt csendben: döbbent nyilatkozatában azt mondta, nem érti nővére kirohanását, főleg úgy, hogy Vera tavaly maga is ott tolongott a zsűriválogatáson, csak nem őt választották. Most mindenki azt találgatja, hogy ez sértettség, testvérháború vagy egyszerű művészi pimaszság. 

De ez nem is igazán fontos. Egy biztos: a két énekesnő csatája új fejezetet nyitott a magyar poptörténelemben és valószínűleg az Ali vs. Foreman meccs óta nem volt ekkora küzdelem a világtörténelemben.

Ha valóban úgy alakul, ahogy Tóth Gabi jósolja, 2026-ban jöhet a végső összecsapás, amikor a két testvér egymás mellett zsűrizik, és ott, a kultúra szent porondján dőlhet el, ki az igazi királynő – erről beszámolt a Borsonline.hu.

 

