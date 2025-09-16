Valódi testvérharc? – Tóth Vera brutálisan megalázta a testvérét

Tóth Vera közösségi oldalán fakadt ki egy rajongói kérdésre válaszolva, és szokatlanul éles szavakat használt a Megasztár 2025 kapcsán. Az énekesnő – aki a műsor első évadának győzteseként robbant be a köztudatba – most kijelentette: a mostani Megasztár már nem a tehetségről szól, hanem kőkemény trash, amit szégyell - írja BORS.

A hozzászólásban Tóth Vera hangsúlyozta, hogy szerinte a műsornak eredetileg a versenyzők felfedezéséről és támogatásáról kellett volna szólnia, ehelyett azonban alpári jelenetek, botrányok és erőltetett konfliktusok uralják a képernyőt. Úgy fogalmazott: „Anno azt gondoltuk, hogy nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb.”

Tóth Vera szerint a Megasztár 2025 már nem tehetségkutatás

Az énekesnő egyenesen úgy nyilatkozott, hogy a mostani Megasztár a televíziózás mélypontja, ahol „káromkodás, alpáriskodás és összevágott jelenetek” helyettesítik a valódi tehetségápolást. Tóth Vera szerint egy igényes előadó nem vállalhat szerepet egy ilyen műsorban, mert egyszerűen ciki.

Szavai azért is keltettek nagy feltűnést, mert húga, Tóth Gabi jelenleg a zsűriben ül, így sokan úgy érzik, hogy közvetve őt is kellemetlen helyzetbe hozta. Tóth Vera ugyanakkor nem a testvérét bírálta, hanem a kereskedelmi tévés produkciók színvonalát, amelyet szerinte a középszerűség és a botránykeresés ural.

Tóth Vera régi emlékei és új kritikája

A bejegyzésben az énekesnő azt is kiemelte: a 2004-es első Megasztárra a mai napig nagyon büszke, hiszen az indította el karrierjét.

Arra a Megasztárra baromira büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit egyenesen szégyellem és kikérem magamnak

– írta Tóth Vera.

Érdekesség, hogy az énekesnő később maga is több nagy tévés produkcióban vállalt szerepet. Feltűnt A Nagy Duettben, zsűritag volt a Sztárban Sztár +1 kicsi című műsorban, sőt helyettesítette testvérét, Tóth Gabit a Sztárban Sztár leszek! ítészei között is. Ezért sokak szerint mostani kifakadása inkább indulatos, semmint átgondolt kritika volt.

Bár az ominózus hozzászólást időközben törölte, addigra már nagy hullámokat kavart. Tóth Vera szavai megosztották a közönséget: egyesek szerint őszinte és bátor véleményt mondott ki, mások szerint viszont testvére miatt kellemetlen helyzetet teremtett.

