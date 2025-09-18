Tücsi brutál formában: ettől gömbölyödik a feneke

A híres influenszer amellett, hogy egy szexi fotóval kápráztatta el a rajongóit, elmesélte az is, hogyan őrzi meg belső egyensúlyát a mindennapokban. Tücsi szerint a rendszeres mozgás, főként a pilates, kulcsfontosságú a stressz leküzdésében – írja a Bors.

Tücsi kirobbanó formában van.

Fotó: Tücsi/Instagram

Tücsi titkos fegyvere a stressz ellen

A sztár úgy véli, a stressz nemcsak a lélekre, hanem a testre is hatással van. A mozgás és a nyújtás segít feloldani a feszültséget, és újra harmóniát teremteni. Több mint 210 ezres követőtábora gyakran kap tőle inspiráló üzeneteket és példát. Ezúttal is bebizonyította, hogy a sport nem csupán a külsőről, hanem a lelki békéről is szól. Követői számára motiváló, ahogy a szépség és az egészség egyszerre jelenik meg az életében.