Visszatér a kilencvenes évek ikonikus magyar zenekara, erre várt mindenki

Rendkívüli

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Jövő áprilisban hosszú évek után újra színpadra állnak kedvenceink. A V-Tech több mint két évtized szünet után tér vissza, és már most óriási várakozás övezi a 2026. április 4-i MVM Dome-beli koncertet.
Nemcsak a hidegebb időt és a sárguló faleveleket hozta el az ősz, hanem egy szenzációs bejelentést is: több mint huszonkét év kihagyás után újra együtt láthatjuk a V-Tech formációt. A nagykoncertet 2026. április 4-én rendezik az MVM Dome-ban, ahol várhatóan több generáció ünnepli majd együtt Kefirt és Szamócát – írja a Bors.

A V-Tech tagjai, Kefir és Szamóca hosszú évek után újra együtt készülnek a 2026-os nagykoncertre az MVM Dome-ban.
A V-Tech tagjai, Kefir és Szamóca hosszú évek után újra együtt készülnek a 2026-os nagykoncertre az MVM Dome-ban Fotó: Gábor Zoltán

A V-Tech tagok újra egymásra találtak

A duó őszintén vallott a hosszú szünet okairól is. 

Tíz évig egyáltalán nem is beszéltünk

– mondta Szamóca, aki szerint a külön töltött évek alatt rengeteget változtak és fejlődtek. 

Szerencsére a barátságunknak inkább jót tett a szünet, mert ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk

– tette hozzá Kefir.

A felek arról is meséltek, hogy a régi sérelmeket, félreértéseket sikerült megbeszélniük. A hosszú beszélgetéseknek köszönhetően ma már teljesen más szemmel tekintenek a régi időkre, és új lendülettel vágnak neki a közös munkának.

A sajtótájékoztatón ráadásként egy különleges meglepetéssel is előrukkoltak: Lotfi Begi közreműködésével új, modern köntöst kapott az ikonikus Álmodoztam című daluk.

 

 

