Visszatér a kilencvenes évek ikonikus magyar zenekara, erre várt mindenki

Nemcsak a hidegebb időt és a sárguló faleveleket hozta el az ősz, hanem egy szenzációs bejelentést is: több mint huszonkét év kihagyás után újra együtt láthatjuk a V-Tech formációt. A nagykoncertet 2026. április 4-én rendezik az MVM Dome-ban, ahol várhatóan több generáció ünnepli majd együtt Kefirt és Szamócát – írja a Bors.

A V-Tech tagjai, Kefir és Szamóca hosszú évek után újra együtt készülnek a 2026-os nagykoncertre az MVM Dome-ban Fotó: Gábor Zoltán

A V-Tech tagok újra egymásra találtak

A duó őszintén vallott a hosszú szünet okairól is.

Tíz évig egyáltalán nem is beszéltünk

– mondta Szamóca, aki szerint a külön töltött évek alatt rengeteget változtak és fejlődtek.

Szerencsére a barátságunknak inkább jót tett a szünet, mert ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk

– tette hozzá Kefir.

A felek arról is meséltek, hogy a régi sérelmeket, félreértéseket sikerült megbeszélniük. A hosszú beszélgetéseknek köszönhetően ma már teljesen más szemmel tekintenek a régi időkre, és új lendülettel vágnak neki a közös munkának.