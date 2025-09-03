Felrobbant az internet Vajna Timi legújabb videójától

Vajna Tímea kislánya, Hailey már születése óta a figyelem középpontjában áll, és minden megjelenésével elvarázsolja az internetet. Ezúttal egy rövid, de annál szívmelengetőbb videót osztott meg az édesanya, amelyben a kislányt hajfésülés közben láthatjuk.

Vajna Tímea kislányáról, Haileyről osztott meg tündéri videót. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Vajna Tímea kislánya, Hailey igazi apró hercegnőként hódít

A felvételen Hailey szinte úgy tündököl, mint egy apró hercegnő, miközben édesanyja gyengéden igazítja frizuráját. A rajongók kommentekben áradoztak a látványról, sokan a „világ legcukibb kislányának” nevezték.

A kis Hailey minden mosolyával és mozdulatával belopja magát az emberek szívébe, és egyre több követő várja izgatottan, milyen újabb pillanatokat oszt meg róla Vajna Tímea.

