Rendkívüli

Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

Vajna Tímea

Felrobbant az internet Vajna Timi legújabb videójától

Vajna Tímea ismét meghatotta követőit egy új bejegyzéssel. Vajna Tímea kislánya, Hailey most egy tündéri videóban látható, ahol igazi apró hercegnőként ragyog.
Vajna Tímea kislánya, Hailey már születése óta a figyelem középpontjában áll, és minden megjelenésével elvarázsolja az internetet. Ezúttal egy rövid, de annál szívmelengetőbb videót osztott meg az édesanya, amelyben a kislányt hajfésülés közben láthatjuk.

Vajna Tímea kislányáról, Haileyről osztott meg tündéri videót.
Vajna Tímea kislánya, Hailey igazi apró hercegnőként hódít

A felvételen Hailey szinte úgy tündököl, mint egy apró hercegnő, miközben édesanyja gyengéden igazítja frizuráját. A rajongók kommentekben áradoztak a látványról, sokan a „világ legcukibb kislányának” nevezték.

A kis Hailey minden mosolyával és mozdulatával belopja magát az emberek szívébe, és egyre több követő várja izgatottan, milyen újabb pillanatokat oszt meg róla Vajna Tímea.

