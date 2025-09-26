Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

Vajna Tímea

Bődületesen megduzzadtak Vajna Timi mellei, kibuggyannak a bikiniből

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az üzletasszony közösségi oldalán mutatta meg, hogyan változtatta meg kebleit a szoptatás. Vajna Timi fotója pillanatok alatt rajongói kedvence lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vajna Tímeaszexigyermekmell

Hosszú évek küzdelme után vált anyává Vajna Tímea, most pedig boldogan mesélt arról, hogy kislányát anyatejjel tudja etetni. Vajna Timi elárulta, hogy a tejtermelés miatt mellei jóval nagyobbra nőttek, és ezt egy bikinis fotóval illusztrálta, amelyet rajongói azonnal imádtak.

Vajna Tímea, Vajna Timi mellei a szoptatás mellékhatásaként duzzadtak meg
Vajna Timi mellei a szoptatás miatt duzzadtak méretesre
Fotó: Instagram

Vajna Timi mellei a szoptatás mellékhatásaként duzzadtak meg

Vajna Tímea évekig küzdött azért, hogy édesanya lehessen. Betegségei és kora miatt számos próbálkozáson és műtéten ment keresztül, mire megérkezett első gyermeke, majd végül kislánya is. Vajna Timi most arról számolt be, hogy anyaként minden napja a gyermekei körül forog.

Az üzletasszony nem titkolta: a szoptatásnak van egy látványos mellékhatása is. A felvételen jól látszik, hogy keblei a szoptatás miatt jóval nagyobbra duzzadtak. 

Vajna Timi a Los Angeles-i forróságban egy medence mellett pihent, miközben bikiniben pózolt, és szexi alakját rajongói ámulva dicsérték.

A fotó különösen nagy visszhangot keltett, hiszen rajongói évek óta követik az üzletasszony küzdelmeit.

Vajna Tímea most boldog, kiegyensúlyozott anya, aki két gyermek mellett is megtalálja a módját, hogy kapcsolatban maradjon rajongóival.

 A követők nemcsak szexi fotói miatt rajonganak érte, hanem azért is, mert történetével erőt ad sok nőnek, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül.

A látványos képet a BORS oldalán megtekintheti!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!