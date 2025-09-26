Bődületesen megduzzadtak Vajna Timi mellei, kibuggyannak a bikiniből

Hosszú évek küzdelme után vált anyává Vajna Tímea, most pedig boldogan mesélt arról, hogy kislányát anyatejjel tudja etetni. Vajna Timi elárulta, hogy a tejtermelés miatt mellei jóval nagyobbra nőttek, és ezt egy bikinis fotóval illusztrálta, amelyet rajongói azonnal imádtak.

Fotó: Instagram

Vajna Tímea évekig küzdött azért, hogy édesanya lehessen. Betegségei és kora miatt számos próbálkozáson és műtéten ment keresztül, mire megérkezett első gyermeke, majd végül kislánya is. Vajna Timi most arról számolt be, hogy anyaként minden napja a gyermekei körül forog.

Az üzletasszony nem titkolta: a szoptatásnak van egy látványos mellékhatása is. A felvételen jól látszik, hogy keblei a szoptatás miatt jóval nagyobbra duzzadtak.

Vajna Timi a Los Angeles-i forróságban egy medence mellett pihent, miközben bikiniben pózolt, és szexi alakját rajongói ámulva dicsérték.

A fotó különösen nagy visszhangot keltett, hiszen rajongói évek óta követik az üzletasszony küzdelmeit.

Vajna Tímea most boldog, kiegyensúlyozott anya, aki két gyermek mellett is megtalálja a módját, hogy kapcsolatban maradjon rajongóival.

A követők nemcsak szexi fotói miatt rajonganak érte, hanem azért is, mert történetével erőt ad sok nőnek, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül.

