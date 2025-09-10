Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Vastag Csaba

Súlyos függőségéről vallott Vastag Csaba felesége

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Domján Evelin őszintén vallott arról, hogy fiatalkora óta függő volt, de mostanra sikerült teljesen leszoknia a dohányzásról. Vastag Csaba felesége az Ázsia Expressz forgatása előtt hozta meg a döntést, és már fél éve nem gyújtott rá.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vastag CsabaDomján Evelinfeleségcigaretta

Vastag Csaba felesége az Instagramon osztotta meg, hogy a műsorban való szereplés és saját elhatározása indította el a leszokás útján. „Nem éreztem jónak, hogy függtem valamitől” – vallotta be Evelin, aki posztjával másokat is szeretne motiválni.

Vastag Csaba felesége, Domján Evelin fél éve tiszta: sikerült letennie a cigarettát.
Vastag Csaba felesége, Domján Evelin fél éve tiszta: sikerült letennie a cigarettát.
Fotó: Szabolcs László / Bors

Vastag Csaba felesége inspirál másokat is

Elmondása szerint a közösségi médiában most először érezte, hogy valódi értelme van a jelenlétének, hiszen rengetegen írtak neki, akik erőt merítettek a történetéből. Példaképének édesanyját tartja, aki szintén egyik napról a másikra tette le a cigarettát – írja a Bors.

Bár kezdetben félt, hogy kimarad a „dohányzós társasági körből”, Evelin mára magabiztosan állítja: a leszokás nemcsak az egészségét javította, hanem az Ázsia Expressz kihívásaira is felkészítette. A kezdeti plusz kilóktól sporttal szabadult meg, így most erősebben érzi magát, mint valaha.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!