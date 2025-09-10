Súlyos függőségéről vallott Vastag Csaba felesége

Vastag Csaba felesége az Instagramon osztotta meg, hogy a műsorban való szereplés és saját elhatározása indította el a leszokás útján. „Nem éreztem jónak, hogy függtem valamitől” – vallotta be Evelin, aki posztjával másokat is szeretne motiválni.

Vastag Csaba felesége, Domján Evelin fél éve tiszta: sikerült letennie a cigarettát.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Vastag Csaba felesége inspirál másokat is

Elmondása szerint a közösségi médiában most először érezte, hogy valódi értelme van a jelenlétének, hiszen rengetegen írtak neki, akik erőt merítettek a történetéből. Példaképének édesanyját tartja, aki szintén egyik napról a másikra tette le a cigarettát – írja a Bors.

Bár kezdetben félt, hogy kimarad a „dohányzós társasági körből”, Evelin mára magabiztosan állítja: a leszokás nemcsak az egészségét javította, hanem az Ázsia Expressz kihívásaira is felkészítette. A kezdeti plusz kilóktól sporttal szabadult meg, így most erősebben érzi magát, mint valaha.