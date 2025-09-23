Hírlevél

Újabb dróntámadás? Bezárták a koppenhágai és oslói repülőtereket

Újabb baba érkezik Vasvári Vivienékhez?

Vasvári Vivien legkisebb fia, Liam nemrégiben ünnepelte a keresztelőjét, de a meghitt családi eseményen mégsem ő került a középpontba. A sztáranyuka mellett felbukkant egy gyanús doboz, amely miatt sokan találgatni kezdték, hogy Vasvári Vivien ismét babát vár-e.
babaLiamVasvári Vivienkeresztelő

Vasvári Vivien körül ismét beindultak a találgatások, miután a rajongók gyanús jeleket véltek felfedezni legkisebb fia, Liam keresztelőjén. Bár az esemény maga a kisfiúról szólt volna, egy különös doboz került a figyelem középpontjába, amely sokak szerint utalhat arra, hogy a sztáranyuka ismét várandós lehet – írja a Bors. 

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien
Fotó: Szabolcs László

A keresztelőn készült fotókon Vasvári Vivien egyedül pózol egy nagyméretű feliratos doboz mellett, amin a boy or girl – fiú vagy lány – felirat olvasható. 

A rajongók rögtön találgatásba kezdtek, hogy újabb gyermekáldásról van-e szó. 

Sokan már azt is látni vélték, hogy a celeb pocakja nagyobb lett, ám több rajongó szerint csak a kameraszög volt csalóka.

 

 

 

