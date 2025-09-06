Hírlevél

Vasvári Vivien

Jön az újabb baba? Vasvári Vivien hihetetlen bejelentést tett

Egy szexi sztáranyuka, aki közben hat gyereket nevel. Vasvári Vivien élete most fényesebb, mint valaha, hiszen férjével, Bodnár Zsigmonddal stabil párt alkotnak, gyerekeik pedig bearanyozzák mindennapjaikat. És ki tudja, talán hamarosan jön az újabb baba is.
Vasvári Vivien elképesztő erővel és energiával állja a mindennapokat: lánya, Ariana és fia, Edward mellett férjével, Bodnár Zsigmonddal közös kisfiaikat, Colint és Liamet is neveli. A sztáranyuka élete tele van boldogsággal, a család összetartóbb, mint valaha – nem csoda, hogy Vivi a közeljövőben akár egy újabb gyermek érkezését is el tudja képzelni.

hatalmas a boldogság Vasvári Vivien életében (illusztráció)
Hatalmas a boldogság Vasvári Vivien életében (illusztráció)
Fotó: Pexels

Vasvári Vivien családi élete: hat gyermek, szerelem és boldogság

A házaspár összesen hat gyermeket nevel, hiszen férjének is van két gyermeke korábbi kapcsolatából. 

Ez a mozaikcsalád mégis sziklaszilárdan működik: öröm, szeretet és energia árad a mindennapjaikból.

Most épp Colin második születésnapja körül forog minden: a szülők minden szabadidejüket abba fektették, hogy felejthetetlen ünnepet szervezzenek kisfiuknak. És bár Colin talán nem fog emlékezni erre a bulira, mi biztosan emlékezni fogunk arra a képre, amit Vivi az Instagramon osztott meg a nagy napról. 

A sok csodálatos szülcsinapos képet a BORS oldalán megtekintheti.

 

 Az aranyos fotó még az eddigieken is túltesz – bár, biztosan nem múlja felül Vasvári Vivien képét, a világ legkisebb bugyijában.

Szexi anyuka, akinek a boldogsága ragadós

A szülinapi fotók nem csak a gyerekekről szóltak: a rajongók ismét ámulhattak Vivi tökéletes alakján. A szexi sztáranyuka mosolya, energiája és nőiessége egyszerre sugárzott a képeken – ahogy a családi boldogság is.

Indiana Jones is eltévedne a dögös idomok útvesztőjében, de a lényeg nem ez: hanem hogy Vasvári Vivien boldog, kiegyensúlyozott, és ezt bátran vállalja is. És valljuk be, nekünk is jó érzés, ha látjuk, hogy mások élete tele van szeretettel.

 

 

