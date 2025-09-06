Jön az újabb baba? Vasvári Vivien hihetetlen bejelentést tett

Vasvári Vivien elképesztő erővel és energiával állja a mindennapokat: lánya, Ariana és fia, Edward mellett férjével, Bodnár Zsigmonddal közös kisfiaikat, Colint és Liamet is neveli. A sztáranyuka élete tele van boldogsággal, a család összetartóbb, mint valaha – nem csoda, hogy Vivi a közeljövőben akár egy újabb gyermek érkezését is el tudja képzelni.
A házaspár összesen hat gyermeket nevel, hiszen férjének is van két gyermeke korábbi kapcsolatából.
Ez a mozaikcsalád mégis sziklaszilárdan működik: öröm, szeretet és energia árad a mindennapjaikból.
Most épp Colin második születésnapja körül forog minden: a szülők minden szabadidejüket abba fektették, hogy felejthetetlen ünnepet szervezzenek kisfiuknak. És bár Colin talán nem fog emlékezni erre a bulira, mi biztosan emlékezni fogunk arra a képre, amit Vivi az Instagramon osztott meg a nagy napról.
A szülinapi fotók nem csak a gyerekekről szóltak: a rajongók ismét ámulhattak Vivi tökéletes alakján. A szexi sztáranyuka mosolya, energiája és nőiessége egyszerre sugárzott a képeken – ahogy a családi boldogság is.
Indiana Jones is eltévedne a dögös idomok útvesztőjében, de a lényeg nem ez: hanem hogy Vasvári Vivien boldog, kiegyensúlyozott, és ezt bátran vállalja is. És valljuk be, nekünk is jó érzés, ha látjuk, hogy mások élete tele van szeretettel.