Cápák lepték el Vasvári Vivien nappaliját

Vasvári Vivien, a szexi modell anyuka, most új arcát mutatta meg rajongóinak. A közösségi oldalán ezúttal nem a vadító pózok, hanem a fia, Colin születésnapi bulija került középpontba.

Vasvári Vivien boldog, hogy fia két éves lett (illusztráció)

Fotó: Ylanite Koppens/Pexels

Vasvári Vivien a szexi anyuka

Az Instagramot most nem a bugyiszaggató szexi fotók, hanem a gyermeki nevetés szelte ketté. Vasvári Vivien kisfia, Colin születésnapját olyan bulival ünnepelték, ahol a lufik között cápák fickándoztak, a torta pedig színes hullámokban úszott, mintha az óceán költözött volna be a nappaliba. A modell szíve ezúttal nem a reflektorfényben, hanem a fia boldog mosolyában dobogott.

Vasvári Vivien bugyik helyett mély gondolatokat villantott

Az utánozhatatlan szexi sztáranyuka most kultúrát is csempészett a feedjébe: mélyebb gondolatait osztotta meg a képek mellé. Vasvári Vivien szavai arról árulkodtak, hogy a szexi modell nemcsak a testével, hanem a szívével is kommunikál. Bodnár Zsigmond felesége így egyszerre maradt a nyilvánosság csábító bálványa és a fia boldogságát ünneplő anyuka.

Pénteken volt 2 ève, hogy megszülettél! Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam

– csepegtette a boldogságot Vasvári Vivien.

A képen Vasvári Vivien szexisen pihenget:

A többemeletes torta szintjein úszkáló kis cápák, a színes lufik és a gyermeki kacaj mind arról árulkodtak: ez a nap Colinról szólt. A modell fia jól láthatóan élvezte a bulit, testvérei és barátai körében. A rajongók pedig örömmel fogadták, hogy Vasvári Vivien most nem csak a szexi fotóival, hanem az anyai oldalával is hódít.

