Ez most komoly? Vasvári Vivien új családtagjától mindenki ledöbbent

Ismét bővült Vasvári Vivien családja, ám ezúttal nem a luxusélet, nem egy új kapcsolat és nem is egy gyerek érkezése került a középpontba. A valóságshow-sztár egy közösségi bejegyzésben mutatta meg rajongóinak, hogy milyen új „családtag” lopta be magát a szívükbe. A fotón látszik, ahogy Vasvári Vivien karjaiban tartja a kicsit, amely rövid idő alatt az egész család kedvencévé vált, és mára már szinte nélkülözhetetlen része a mindennapjaiknak - számol be a BORS

Vasvári Vivien megmutatta a család új tagját

Fotó: Szabolcs László

A posztjában arról írt, hogy ez a különleges kicsi nemcsak őt, hanem a gyermekeit is teljesen elvarázsolta. Szó szerint percek alatt a házuk egyik legfontosabb szereplője lett, amely körül mindenki jókedvvel gyűlik össze. Vasvári Vivien rajongói pedig hamar reagáltak, gratulációkkal és lelkes kommentekkel árasztották el az oldalt.

Vasvári Vivien a luxus mellett az apró örömöknek is teret ad

A kicsi érkezése új színt hozott a sztár életébe. A bejegyzésből is kiderül, hogy Vivien számára nemcsak a csillogás, az utazások és a divatvilág fontos, hanem az apró örömök is, amelyek mosolyt csalnak a mindennapokba. Ezzel a gesztussal ismét megmutatta, hogy bár az élete tele van luxussal, mégis képes gyermeki lelkesedéssel rajongani valamiért, és ezt szívesen meg is osztja követőivel.

Mi is az a Labubu?

Nem csoda, hogy a rajongók szerint Vasvári Vivien most egy teljesen új oldalát mutatta meg. A kicsi ugyanis nemcsak egy apró tárgy, hanem egyfajta jelképe annak, hogy az életben sokszor a legváratlanabb dolgok adhatják a legnagyobb boldogságot.

