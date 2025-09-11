Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Vasvarivivien

Ez most komoly? Vasvári Vivien új családtagjától mindenki ledöbbent

Ismét bővült a család, és a rajongók nem győznek gratulálni. Vasvári Vivien közösségi oldalán mutatta meg a kicsit, amely rövid idő alatt mindenki szívébe belopta magát.
Ismét bővült Vasvári Vivien családja, ám ezúttal nem a luxusélet, nem egy új kapcsolat és nem is egy gyerek érkezése került a középpontba. A valóságshow-sztár egy közösségi bejegyzésben mutatta meg rajongóinak, hogy milyen új „családtag” lopta be magát a szívükbe. A fotón látszik, ahogy Vasvári Vivien karjaiban tartja a kicsit, amely rövid idő alatt az egész család kedvencévé vált, és mára már szinte nélkülözhetetlen része a mindennapjaiknak - számol be a BORS

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien megmutatta a család új tagját
Fotó: Szabolcs László

A posztjában arról írt, hogy ez a különleges kicsi nemcsak őt, hanem a gyermekeit is teljesen elvarázsolta. Szó szerint percek alatt a házuk egyik legfontosabb szereplője lett, amely körül mindenki jókedvvel gyűlik össze. Vasvári Vivien rajongói pedig hamar reagáltak, gratulációkkal és lelkes kommentekkel árasztották el az oldalt.

Vasvári Vivien a luxus mellett az apró örömöknek is teret ad

A kicsi érkezése új színt hozott a sztár életébe. A bejegyzésből is kiderül, hogy Vivien számára nemcsak a csillogás, az utazások és a divatvilág fontos, hanem az apró örömök is, amelyek mosolyt csalnak a mindennapokba. Ezzel a gesztussal ismét megmutatta, hogy bár az élete tele van luxussal, mégis képes gyermeki lelkesedéssel rajongani valamiért, és ezt szívesen meg is osztja követőivel.

Mi is az a Labubu?

A Labubu egy különleges gyűjthető figura, amely az utóbbi években világszerte hatalmas rajongótábort szerzett magának. A Pop Mart által megálmodott karakter kissé bizarr, mégis szerethető megjelenésével hódította meg a gyűjtők szívét. A Labubu több változatban és tematikában is elérhető, gyakran úgynevezett vakdobozos (blind box) formában, vagyis a vásárlók csak kibontás után tudják meg, melyik figurát kapták. Ez a fajta meglepetés és játékosság teszi még izgalmasabbá a gyűjtést. A figurák nemcsak a gyerekek körében népszerűek, hanem felnőttek ezrei is rajonganak értük, hiszen egyszerre képviselnek egyedi dizájnt, humort és különleges közösségi élményt.

Nem csoda, hogy a rajongók szerint Vasvári Vivien most egy teljesen új oldalát mutatta meg. A kicsi ugyanis nemcsak egy apró tárgy, hanem egyfajta jelképe annak, hogy az életben sokszor a legváratlanabb dolgok adhatják a legnagyobb boldogságot.

Korábban már irtunk arról hogy tényleg képben lehet egy újabb csöppség.

 

