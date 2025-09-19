Hihetetlen vallomást tett Weisz Fanni, erre nem számítottunk

A korábbi szépségkirálynő, Weisz Fanni sokszor osztja meg az érzéseit a közösségi oldalán.

Fotó: Instagram

Most a kisfiáról posztolt, s mondta el, mit jelent neki, hogy megszületett.

Bendegúz most lett 3/4 éves – írja a Bors.

Weisz Fanni apró csodái

Weisz Fanni szavai szerint a legnagyobb ajándék számára, hogy ő lehet a kisfiú édesanyja, és minden dobbanása érte van. Nem talál szavakat arra, milyen hihetetlen érzés megélni ezt a cseperedést, és ahogy a kisfia egyre önállóbbá válik. A modell számára ez az időszak tele van apró csodákkal, amelyeket Fanni minden pillanatban hálásan fogad, hiszen számára Bendegúz a legnagyobb kincs az életben.

