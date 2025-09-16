Fél évszázados titokra derült fény Komár László és Zalatnay Cini között

Évtizedek után törte meg a csendet Zalatnay Sarolta, aki most felidézte, hogyan segítette őt Komár László. A történet egyszerre szól fiatalságról, szabályszegésről és a régi fellépések különleges világáról.

Zalatnay Sarolta

Fotó: TV2

Zalatnay Cini elmondta az évtizedek óta őrzött titkot Komár Lászlóról

Zalatnay Cini most először beszélt arról a titokról, amit hosszú éveken át megőrzött. Elmondta, hogy gimnazista korában Komár László először a lábait dicsérte meg, majd ő vezette be a zenei életbe. A Scampolo klubban figyelt fel rá Bergendy István, innen pedig egyenes út vezetett az 1966-os Táncdalfesztivál színpadára, ahol a Hol jár az eszem? című dallal rögtön második helyet szerzett.

Egy évvel később az Omegával közös Nem várok holnapig már óriási siker lett. A fesztivál színfalai mögött barátságos légkör uralkodott, de Zalatnay arról is mesélt, hogyan próbálták szabályozni a megjelenését:

szoknyáját térd alá kérték engedni, amit ő aztán élő adások előtt mindig felhúzott. A miniszoknya, a műszempilla és a dalok együtt hozták el a korszak forradalmát.

Zalatnay hangsúlyozta, hogy a táncdalfesztiválosok között barátság uralkodott, rivalizálás nélkül. Korda György, Koós János, Aradszky László és Harangozó Teca mind közel álltak hozzá. A rajongókkal közvetlen kapcsolatban maradt: villamossal járt, a tömeg mindenhol követte, ő pedig mindig a „nép énekesének” tartotta magát. Akkoriban a fellépésekért csak pár száz forintot kaptak, de a közönség szeretete szinte mindent pótolt.

