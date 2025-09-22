Eddig senkinek nem kellett Zámbó Jimmy csepeli villája, de most valami megváltozott

Újabb titok lengi körül Zámbó Jimmy legendás otthonát Csepelen. „A király” egykori villája évek óta eladó, ám most rejtélyes módon eltűnt az ingatlanhirdetések közül. Sokan találgatják: vajon már elkelt a ház, vagy csak átmenetileg vették le a portálról? – teszi fel a kérdést a Bors.

Zámbó Jimmy

Fotó: archív / hot! magazin

A kétszintes, 200 négyzetméteres villa a XXI. kerületben található. Kívülről talán egy átlagos családi háznak tűnhet, belül azonban ereklyék és emlékek őrzik Zámbó Jimmy életét, aki több mint 24 évvel ezelőtt itt hunyt el tragikus körülmények között.

A család már több mint másfél éve próbálja értékesíteni a házat. A korábbi 109,9 millió forintos árat többször is csökkentették, de vevő sokáig nem akadt.

Eltűnt a hirdetések közül Zámbó Jimmy legendás otthona

Most azonban nyoma veszett a hirdetésnek. Lehet, hogy végre eladták a villát, vagy a család úgy döntött, mégsem válnak meg tőle, de az sem kizárt, hogy csupán technikai hiba miatt nem elérhető.