Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Zámbó Jimmy

Eddig senkinek nem kellett Zámbó Jimmy csepeli villája, de most valami megváltozott

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eltűnt az ingatlanhirdetések közül „A király” csepeli legendás villája, amely hosszú ideje keresi új gazdáját. Zámbó Jimmy egykori otthonát máig zarándokhelynek tekintik, az évek óta eladó villa azonban rejtélyes körülmények között eltűnt a hirdetések közül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zámbó JimmyzarándokhelyvillaemlékCsepelcsaládtitok

Újabb titok lengi körül Zámbó Jimmy legendás otthonát Csepelen. „A király” egykori villája évek óta eladó, ám most rejtélyes módon eltűnt az ingatlanhirdetések közül. Sokan találgatják: vajon már elkelt a ház, vagy csak átmenetileg vették le a portálról? – teszi fel a kérdést a Bors

Zámbó Jimmy
Zámbó Jimmy
Fotó: archív / hot! magazin

A kétszintes, 200 négyzetméteres villa a XXI. kerületben található. Kívülről talán egy átlagos családi háznak tűnhet, belül azonban ereklyék és emlékek őrzik Zámbó Jimmy életét, aki több mint 24 évvel ezelőtt itt hunyt el tragikus körülmények között. 

A család már több mint másfél éve próbálja értékesíteni a házat. A korábbi 109,9 millió forintos árat többször is csökkentették, de vevő sokáig nem akadt.  

Eltűnt a hirdetések közül Zámbó Jimmy legendás otthona

Most azonban nyoma veszett a hirdetésnek. Lehet, hogy végre eladták a villát, vagy a család úgy döntött, mégsem válnak meg tőle, de az sem kizárt, hogy csupán technikai hiba miatt nem elérhető. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!