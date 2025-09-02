Ez már háború, egymásnak esett T.Danny és az RTL bukott sztárja

Nos, a két zenész összefeszülésének hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben egyre komolyabb hullámokat vert a rajongók körében T.Danny megjelenése: beesett arccal, lefogyva és zaklatottan lépett színpadra az énekes, ami találgatásokat szült, sokan a drogban látják a szétesés okát.

Sok kommentelő találgat a fiatal zenész, T.Danny állapotáról

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Manuel nyíltan jelezte, hogy barátja megváltozott, és segítségre szorul.

Szerinte talán jót tenne T.Dannynek egy kis idő a rácsok mögött, hogy rendet tegyen az életében. A szókimondó megjegyzés sokakat meglepett, és természetesen nem maradt válasz nélkül – írja a Bors.

Lecsúszott sztárocskák háborúja

T. Danny nem hagyta annyiban a dolgot, Instagram-videójában higgadtan, mégis határozottan reagált, köszönetet mondott a rajongóknak, és egyértelművé tette, hogy jól van, egészséges, és semmi oka a szégyenkezésre. A konfliktus azonban nem ragadt meg a személyeskedés szintjén. A háborúban Manuel rájött, hogy meggondolatlanul nyilatkozott, és nem szeretett volna senkit megbántani. Egy nyílt, bocsánatkérő posztban elismerte hibáját, és megosztotta, hogy az elmúlt időszakban saját maga is komoly nehézségekkel küzdött, amelyekről korábban nem beszélt.

„Sokan elítélnek, de most már inkább magammal szeretnék foglalkozni” – írta az RTL bukott sztárja, hozzátéve, hogy ő változtatni akar az életmódján, például leszokna a cigarettáról.

A közönség reakciója vegyes volt: míg egyesek Manuel bátor megnyilvánulását és figyelmeztetését helyeselték, mások T.Danny nyugalma és pozitív hozzáállása mellett álltak ki. Az tény, hogy a rajongók a múlt héten kiakadtak T.Danny veszprémi koncertje után, a legtöbben azt pedzegették, hogy az énekes szét van csúszva, árnyéka korábbi önmagának. A videón, amit a közösségi oldalra is feltöltöttek, jól látszik mindez.