Zimány Linda új képeinél forróbbat ma nem látsz!

Zimány Linda legújabb fotósorozata óriási figyelmet keltett a közösségi oldalán. A több mint 300 ezer fős rajongótábora sorra gratulált a modellnek, aki ezúttal egy rangos velencei jótékonysági eseményről osztott meg képeket. A kommentelők egyöntetűen lenyűgözőnek nevezték a csinos sztárt - írja a Bors.

Minden tekintetet magára vonz Zimány Linda megjelenése

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás / Miss Balaton/ Rácz Tamás

Zimány Linda a rajongók kedvence maradt

Az elmúlt években Zimány Linda folyamatosan bizonyította, hogy képes megújulni, és mindig tud valami újat mutatni a közönségének. Most sem volt ez másként: a velencei gála alkalmával készült fotókat rövid idő alatt több ezren lájkolták, és számtalan elismerő komment érkezett. A követők szinte versenyeztek abban, ki tud szebb jelzőt írni a modellről.

Zimány Lindáról készült fotósorozatot Instagram oldalán tudja megtekinteni.