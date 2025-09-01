Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

Zimány Linda

Zimány Linda új képeinél forróbbat ma nem látsz!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zimány Linda ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal egy nemzetközi gála alkalmával. A modell fotósorozata minden tekintetet vonz, és a rajongók is elárasztották dicsérő kommentekkel. Zimány Linda legújabb posztjával bebizonyította, hogy nem véletlenül tartozik a legszebb magyar hírességek közé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zimány LindaInstagramfotósorozat

Zimány Linda legújabb fotósorozata óriási figyelmet keltett a közösségi oldalán. A több mint 300 ezer fős rajongótábora sorra gratulált a modellnek, aki ezúttal egy rangos velencei jótékonysági eseményről osztott meg képeket. A kommentelők egyöntetűen lenyűgözőnek nevezték a csinos sztárt - írja a Bors.

Zimány Linda Miss Balaton, Miss Balaton 2025, MissBalaton, szépségverseny,
Minden tekintetet magára vonz Zimány Linda megjelenése
Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás / Miss Balaton/ Rácz Tamás

Zimány Linda a rajongók kedvence maradt

Az elmúlt években Zimány Linda folyamatosan bizonyította, hogy képes megújulni, és mindig tud valami újat mutatni a közönségének. Most sem volt ez másként: a velencei gála alkalmával készült fotókat rövid idő alatt több ezren lájkolták, és számtalan elismerő komment érkezett. A követők szinte versenyeztek abban, ki tud szebb jelzőt írni a modellről.

Zimány Lindáról készült fotósorozatot Instagram oldalán tudja megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!