Zimány Linda szexi képétől leolvad az internet

Zimány Linda ezúttal nem bonyolította túl a dolgot, egy természetes fényben készült közeli portrét osztott meg magáról az Instagramon. Mosolya elég volt ahhoz, hogy követői elárasszák a kommentszekciót bókokkal – írja a Bors.

Zimány Linda

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás / Miss Balaton/ Rácz Tamás

Szívdöglesztően szexi képet posztolt Zimány Linda

Ezúttal nincs túlgondolt póz, sem harsány háttér, mégis minden apró részlet harmonikus egésszé áll össze. A finom aranyékszerek és a könnyed smink elegánsan egészítik ki a megjelenést.

De gyönyörű vagy – írta egyik követője, amit további rajongói reakciók sora követett.

