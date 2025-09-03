Hírlevél

Zimány Linda virgácsaitól még a forgalom is megáll

A gyönyörű modell és médiaszemélyiség ismét bebizonyította, hogy a magyar sztárvilág egyik legnagyobb stílusikonja. Zimány Linda Velencében villantotta meg legújabb dögös összeállítását, amelyben minden tekintet rá szegeződött.
Zimány Lindavirgácsposzt

Az Instagramra feltöltött fotón Zimány Linda egy mesés, aranyszínű estélyiben látható, amelyet Demeter Richárd tervezett. A fényűző, csillogó anyag és a különleges szabás valódi mesebeli hatást keltett, mintha egyenesen a vörös szőnyegről érkezett volna. A sztár egy motorcsónakban ülve szelte a velencei lagúnákat, háttérben a város lenyűgöző épületeivel.

Zimány Linda
Zimány Linda
Fotó: Instagram/Zimány Linda 

Zimány Linda arany ruhában ragyogott Velencében

A poszt leírásában Zimány Linda elárulta: minden alkalommal elbűvöli Velence szépsége, és örökké szerelmes marad a városba – írja a Bors. Nem meglepő, hogy a fotó pillanatok alatt több ezer kedvelést gyűjtött, a kommentelők pedig áradoztak: szívecskék, tűz emojik és elragadtatott dicséretek lepték el a bejegyzést.

Zimány Linda az elmúlt években rendre a legstílusosabb hazai hírességek között szerepel. A velencei villantás csak újabb bizonyíték arra, hogy elegancia, szépség és kifinomultság terén ismét felülmúlhatatlan. A rajongók szerint Linda posztja nem csupán divatbemutató, hanem igazi inspiráció is.

 

