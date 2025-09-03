Zimány Linda virgácsaitól még a forgalom is megáll

Az Instagramra feltöltött fotón Zimány Linda egy mesés, aranyszínű estélyiben látható, amelyet Demeter Richárd tervezett. A fényűző, csillogó anyag és a különleges szabás valódi mesebeli hatást keltett, mintha egyenesen a vörös szőnyegről érkezett volna. A sztár egy motorcsónakban ülve szelte a velencei lagúnákat, háttérben a város lenyűgöző épületeivel.

Zimány Linda

Fotó: Instagram/Zimány Linda

Zimány Linda arany ruhában ragyogott Velencében

A poszt leírásában Zimány Linda elárulta: minden alkalommal elbűvöli Velence szépsége, és örökké szerelmes marad a városba – írja a Bors. Nem meglepő, hogy a fotó pillanatok alatt több ezer kedvelést gyűjtött, a kommentelők pedig áradoztak: szívecskék, tűz emojik és elragadtatott dicséretek lepték el a bejegyzést.

Zimány Linda az elmúlt években rendre a legstílusosabb hazai hírességek között szerepel. A velencei villantás csak újabb bizonyíték arra, hogy elegancia, szépség és kifinomultság terén ismét felülmúlhatatlan. A rajongók szerint Linda posztja nem csupán divatbemutató, hanem igazi inspiráció is.