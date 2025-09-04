Új sztárpár a láthatáron? – Zimány Linda és Jude Law Velencében tündökölt

Zimány Linda illusztris körökben mutatkozott Velencében, ahol az AmfAR jótékonysági gála került megrendezésre. Az eseményen a modell olyan világsztárok mellett vett részt, mint Jude Law és Halsey. Linda hangsúlyozta: a velencei pillanatok különösen értékesek számára, hiszen utoljára a Covid előtt járt a városban egy fotózás miatt, most pedig egy globális ügy támogatására tért vissza.

Zimány Linda Velencében, az AmfAR jótékonysági gálán Fotó: Zimány Linda/Instagram

Az AmfAR gálák világszerte óriási összegeket mozgatnak meg. A velencei eseményen Halsey volt az egyik legnagyvonalúbb licitáló: 500 ezer euróért(kb 197 000 000 Ft) vásárolt egy festményt. Zimány Linda szerint az est nemcsak a befolyt összegekről szólt, hanem arról is, hogy a résztvevők közösen egy fontos célt szolgáltak.

Zimány Linda Los Angelesben is megtapasztalta a jótékonyság erejét

A modell nem először vett részt hasonló eseményen: korábban Los Angelesben is megjelent Steven Tyler alapítványi gáláján, ahol Andy Warhol alkotásokra is licitáltak. Linda szerint fontos lenne, ha a jótékonyság kultúrája Magyarországon is szélesebb körben meghonosodna a High Society világában.

Vissza a tanuláshoz

Velencei kiruccanása egyben az utolsó pihenő volt Zimány Linda számára az évben. A modell ugyanis szeptembertől az ELTE egészségügyi szakjogász képzésének utolsó félévét kezdi meg. Mint mondta, bár a határidők szorítanak, bízik abban, hogy decemberig sikeresen felkészül és lezárja tanulmányait.

