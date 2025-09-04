Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Zimány Linda

Új sztárpár a láthatáron? – Zimány Linda és Jude Law Velencében tündökölt

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
A modell a velencei AmfAR jótékonysági gálán vett részt. A jótékonysági gála célja az AIDS kutatás támogatása volt, ahol Zimány Linda Jude Law és Halsey társaságában jelent meg.
Zimány LindaJude Lawgála

Zimány Linda illusztris körökben mutatkozott Velencében, ahol az AmfAR jótékonysági gála került megrendezésre. Az eseményen a modell olyan világsztárok mellett vett részt, mint Jude Law és Halsey. Linda hangsúlyozta: a velencei pillanatok különösen értékesek számára, hiszen utoljára a Covid előtt járt a városban egy fotózás miatt, most pedig egy globális ügy támogatására tért vissza.

Zimány Linda Velencében, az AmfAR jótékonysági gálán
Zimány Linda Velencében, az AmfAR jótékonysági gálán Fotó: Zimány Linda/Instagram

Az AmfAR gálák világszerte óriási összegeket mozgatnak meg. A velencei eseményen Halsey volt az egyik legnagyvonalúbb licitáló: 500 ezer euróért(kb 197 000 000 Ft) vásárolt egy festményt. Zimány Linda szerint az est nemcsak a befolyt összegekről szólt, hanem arról is, hogy a résztvevők közösen egy fontos célt szolgáltak.

Zimány Linda Los Angelesben is megtapasztalta a jótékonyság erejét

A modell nem először vett részt hasonló eseményen: korábban Los Angelesben is megjelent Steven Tyler alapítványi gáláján, ahol Andy Warhol alkotásokra is licitáltak. Linda szerint fontos lenne, ha a jótékonyság kultúrája Magyarországon is szélesebb körben meghonosodna a High Society világában.

Vissza a tanuláshoz

Velencei kiruccanása egyben az utolsó pihenő volt Zimány Linda számára az évben. A modell ugyanis szeptembertől az ELTE egészségügyi szakjogász képzésének utolsó félévét kezdi meg. Mint mondta, bár a határidők szorítanak, bízik abban, hogy decemberig sikeresen felkészül és lezárja tanulmányait.

