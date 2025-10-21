A Kísértés Anitája kiteregette a szennyest – ezt nem fogja elhinni

Hírlevél

Anita a Kísértés című párkapcsolati reality egyik legmegosztóbb szereplője volt, aki a műsor során komoly érzelmi hullámvasúton ment keresztül. A Kísértés Anitája kezdetben párjával, Dáviddal érkezett a szigetre, kapcsolatuk azonban hamar megingott a külön töltött idő alatt.
Dávid bizalmatlansága és sértő megjegyzései miatt a lány egyre távolabb került tőle, miközben közelebb került Kerimhez. A Kísértés Anitája végül nehéz döntés után egyedül távozott a műsorból, mert úgy érezte, „nem lett volna fair Dáviddal szemben, ha mással megyek haza” írja a Bors.
 

A Kísértés
A Kísértés Anitája már nem fél az egyedülléttől.
Fotó: Bors

A lány elmondta, hogy utólag visszanézve is helyesnek érzi a döntését, még ha akkor bizonytalan is volt benne. A forgatás után Dávid megpróbálta volna folytatni a kapcsolatot, de Anita ekkorra már érzett valamit Kerim iránt is. Bár rövid ideig baráti kapcsolatban maradtak, később teljesen megszakadt közöttük a kapcsolat. 

Kerimmel a műsor után is próbálták folytatni, de a való életben nem illettek össze.

 Anita szerint a sziget különleges hangulata hozta közelebb őket, de ez a varázs otthon már nem működött. Mostanra a fiatal lány egyedül van, és úgy érzi, végre visszatalált önmagához. Azt mondja, a műsor lelkileg nagyon megterhelő volt számára, ezért időre van szüksége a teljes regenerálódáshoz. Anita ma már olyan párt szeretne találni, „akiben nem csak félig vannak meg a dolgok, hanem akiről azt érzem, hogy számomra tökéletes.”

 

