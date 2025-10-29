Árpa Attila nem mindennapi helyszínen mondta ki a boldogító igent

Árpa Attila és Czakó Alexandra kapcsolatát eddig hullámvasútszerű viszony jellemezte – 2019-ben léptek elő nyilvánosan párként, azóta azonban sok „se veled, se nélküled” időszakon mentek keresztül.

Árpa Attila megnősült

Fotó: Markovics Gábor

De úgy tűnik, csak eddig. A Nagy Ő korábbi sztárja 2024 augusztusában titokban, szűk családi és baráti körben vette el a szerelmét, aki fel is vette férje nevét.

Első házassági évfordulójukon újra menyasszonyként és vőlegényként jelentkeztek be Los Angelesből, ahol megerősítették az egymásnak tett esküjüket. A nagyvilágnak, követőknek szóló mostani esküvőn a 19 évvel fiatalabb Alexandra ismét igent mondott Árpának, most West Hollywood dombjainál, háttérben a jól ismert Hollywood felirattal – írja a Bors.

Árpa Attila gyereket akar

A ceremónia hangulatáról, illetve a közös képekről Árpa csak annyit jegyzett meg romantikus meghatottsággal: Hollywood. Honeymoon. Halloween. Alexandra nemcsak párja magánéleti társa lett, de a munkájában is szerepet vállal – sminkesként, fodrászként és asszisztensként is segíti. Sőt: már a gyermekvállalás kérdése is előtérbe került – Árpa elmondása szerint boldogan fogadnák, ha a következő nagy lépésként családot alapíthatnának. Az újrakezdés ünnepe tehát igazi mérföldkő: miután évekig bizonytalan volt a kapcsolatuk jövője, most végre megállapodás és együtt tervezik a hosszú távú jövőt.

Árpa korábban Tomán Szabina férje volt

Tomán Szabina a közelmúltban – ahogy azt az Origo is megírta – őszintén vallott élete egyik legnehezebb időszakáról. A Next Top Model Hungary egykori zsűritagja először mesélt Árpa Attilával kötött házasságáról, valamint a válásuk hátteréről. Az egykori álompár házassága 12 év után ért véget, mivel mindketten úgy érezték, hogy kihűlt a kapcsolatuk.

Árpa Attila beszólt Hajós Andrásnak

Tavasszal nagy botrány kerekedett abból, hogy Hajós András élő adásban kritizálta Balázs Klári énekhangját. Ezután Árpa Attila keményen odaszólt a zenésznek, amikor egy követője kérdésére kifejtette, miért nem látná szívesen Hajóst a következő Árulókban.