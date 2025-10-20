Botrány Azahriah koncertjén – megjelent az ex

A fiatal énekes, Azahriah és gyönyörű exbarátnője, Luna hónapokkal ezelőtti szakítása után is a közösségi média kedvenc témái közé tartoznak. Kapcsolatuk nyáron ért véget, ám egyetlen komment elég volt ahhoz, hogy az internet felrobbanjon: amikor egy követő megkérdezte Lunát, tudja-e, hogy a barátja megcsalja, ő ennyit válaszolt – „Tudtad, hogy nincs barátom?” Ezzel az egy mondattal a rajongók számára egyértelművé vált, hogy a pár különvált, és azóta is minden mozdulatukat nagyító alatt figyelik.

Rajongók szerint Azahriah és Luna újra egy párt alkothatnak

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Bors

Luna nemrég egy nyaralásról osztott meg felvételeket, melyeken egy tetovált férfi is feltűnt – csak hátulról, de ez elég volt ahhoz, hogy a Redditen beinduljanak a találgatások. Egyesek szerint a férfi ismert sportoló, mások viszont kételkednek ebben – számol be a Bors.

Luna a VIP-részlegen Azahriah koncertjén

A történet újabb fordulatot vett, amikor a rajongók kiszúrták Lunát Azahriah MVM Dome-ban tartott koncertjén. A fiatal nő a VIP-részlegen foglalt helyet, ami azonnal újabb pletykákat indított: vajon ismét köze lehet az énekeshez?

A Redditen ugyanakkor egyre többen próbálják lehűteni a kedélyeket: szerintük semmi meglepő nincs abban, ha valaki elmegy a volt párja koncertjére, különösen, ha jó viszonyban maradtak.

Luna és Azahriah kapcsolata mindig visszafogott volt: ritkán posztoltak együtt, és sosem osztották meg magánéletük részleteit. Most sem tett másként az influenszer – de a sejtelmes bejegyzéseivel pontosan tudja, hogyan tartsa fenn az érdeklődést anélkül, hogy bármit is kimondana.

Azahriah a bunkók legnagyobb ikonja akar lenni. Részletek az Origo oldalán.