Váratlan vallomást tettek az Ázsia Expressz győztesei a döntő után

A TV2 kalandreality-jének legújabb szezonja a Bódi testvérek diadalával zárult. Bár sokan nagyképűnek tartották őket a műsor elején, Bódi Megyer és Bódi Hunor bebizonyították, hogy magabiztosságuk nem volt alaptalan: valóban ők nyerték meg az Ázsia Expressz hatodik évadát - számol be a Bors.

A Bódi testvérek az Ázsia Expressz döntőjében is hittek a győzelemben

Fotó: TV2

Ázsia Expressz győzelem: így tudta meg a család a nagy hírt

A testvérek már a forgatás alatt kijelentették, hogy győztesként fognak hazatérni, és most, hónapokkal később, őszintén beszéltek a verseny alatt átélt élményeikről, hibáikról és terveikről.

„Hunor Petrát, én pedig Dórit hívtam, vagyis a családunkat. Ők már tudták, hogy mi futottunk be elsőként az utolsó hajszán” – mesélte Bódi Hunor. Elmondásuk szerint kissé csalódottak voltak, amiért nem ők oszthatták meg elsőként a nagy hírt szeretteikkel, de az extra nyereményről már ők számolhattak be.

A győzelem örömét azonban beárnyékolta néhány feszült pillanat. A testvérek utólag beismerték, hogy voltak helyzetek, amelyeket ma már másképp kezelnének. „Szerintem a testvérem nevében is mondhatom, hogy a balhékat elkerülnénk, ha most visszapörgethetnénk az idő kerekét az Ázsia Expressz első napjaira” – mondta Hunor.

A testvérek a jövőt illetően sem zárják ki a televíziós karrier lehetőségét. „Nem tagadom, szóba került köztünk, hogy a most megszerzett ismertségünket kamatoztathatnánk” – árulta el Bódi Hunor. Azt is hozzátette, hogy szívesen kipróbálnák magukat műsorvezetőként, és akár egy game show-ban is el tudnák képzelni magukat.