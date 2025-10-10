Megvannak az Ázsia Expressz döntősei – sosem volt még ennyi feszültség a műsorban

Feszült pillanatokkal zárult az Ázsia Expressz döntője előtti utolsó versenynap. A szerencse ezúttal is kulcsszerepet játszott: az olimpikonok és az anya-lánya páros között dőlt el, kik kerülhetnek be a fináléba. Ördög Nóra végül kibontotta a búcsúüzenetet tartalmazó borítékot – ezzel pont került a küzdelem végére – számol be a Bors.

Tallós Rita és Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók küzdhetnek meg az Ázsia Expressz fődíjáért.

A Bódi testvérek taktikáztak, míg Tallós Rita és Barbinek Paula inkább a játék örömét helyezték előtérbe. Az olimpikonok, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund mindkét úton próbáltak előnyt szerezni, ám egyik taktika sem hozta meg számukra a sikert. A borítékok sorsdöntőnek bizonyultak: Rita és Paula már az első bontáskor fellélegezhettek, hiszen náluk nem lapult búcsúüzenet.

Olimpikonok búcsúztak az Ázsia Expressztől

A borítékbontás végül az olimpikonok számára hozott szomorú fordulatot: náluk volt a búcsúüzenet, így távozniuk kellett az Ázsia Expresszből.

„Mosolyogva távozom, mert rengeteget kaptam ettől az úttól. Olyan helyekre jutottunk el, ahová átlagos turista nem léphet be” – mondta Fodor Rajmund.