Az Ázsia Expressz még játékban lévő párosai minden eddiginél nagyobb próbatétel előtt állnak. A TV2 kalandreality-jében mentálisan és fizikailag is a végsőkig feszítik a határokat a versenyzők, akik Bali felé tartva próbálják az utolsó energiáikat mozgósítani – írja a Bors.

Dráma az Ázsia Expresszben, zokogva omlott össze az egyik versenyző

A műsor egyik legesélyesebb párosának számító anya-lánya duó, Tallós Rita és Barbinek Paula sem kivétel.

Zokogva omlott össze az Ázsia Expressz versenyzője

A folyamatos kihívások és a feszültség az utóbbi napokban náluk is kiéleződtek, aminek csúcspontjaként a lány a kamerák előtt tört össze. „Fizikailag nem nullára, hanem mínuszba kerültem… nincs több kapaszkodóm” – vallotta be elcsukló hangon Paula. „A testem és a lelkem is teljesen elfáradt… nem akarok erős lenni tovább” – mondta zokogva a versenyző.