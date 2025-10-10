Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Barbinek Paula

Ez hihetetlen! Kiderül, hogy kik kavarhattak az Ázsia Expresszben

Forrósodik a hangulat a népszerű kalandreality-ben. Felröppent a pletyka, mely szerint az egyik versenyző, Fodor Rajmund az Ázsia Expressz forgatásán került közelebb egy csinos versenyzőhöz, az azonban nem derült ki, kivel ápolt szorosabb viszont – egészen idáig.
Barbinek PaulaÁzsia ExpresszFodor Rajmund

Az Ázsia Expressz legutóbbi adása után valósággal felrobbant a Reddit. A műsorban, ahol Fodor Rajmund Ungvári Miklóssal együtt küzdötte be magát a legjobb négy páros közé, a feszültség és az érzelmek a tengerentúlon sem maradtak rejtve. A stábtagok szerint Fodor és az egyik csinos versenyző között láthatóan több volt, mint baráti kapcsolat – bár a románc csak rövid ideig tartott, a hírek szerint már a forgatás alatt mindenki felfigyelt a köztük lévő kémiára. 

Tallós Rita alig akart hinni a fülének, amikor Ördög Nóra kimondta, ő és a léánya ott vannak az Ázsia Expressz fináléjában.
Fotó: TV2

A Reddit felhasználói természetesen rögtön nyomozó üzemmódba kapcsoltak, hogy kiderítsék, ki lehet a titokzatos hölgyemény. A felhasználók véleménye szerint egyértelmű, hogy Fodor Rajmund Barbinek Paulával kerülhetett szoros viszonyba. 

100% hogy Paula, az egyik Bódi gyerek a mai adásban gerlepárnak hívta őket

– írta egy Reddit-felhasználó. 

Több néző is úgy vélte, hogy Paulát mintha kicserélték volna, a korábbi sírós énje helyett egy folyton mosolygós, jókedvű versenyzővé vált. 

„Tényleg ki van virulva. Legutóbb még ott bőgött, hogy nem akar szállást keresni, haza akar menni barbizni, mert ő kislány, most meg ment vigyorogva, alig várta” – vélte egy kommentelő. 

Paula, a Bódi tesók elszólása alapján 

– utalt egy másik felhasználó is arra a pillanatra, amikor az egyik Bódi tesó gerlepárként hivatkozott Fodor Rajmundra Barbinek Paulára.

#Fodor Rajmund
byu/Least-Demand-6409 intalk_hunfluencers

 

Döntőhöz érkezett az Ázsia Expressz

A záró adásban Tallós Rita és Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók küzdenek majd meg a műsor 20 millió forintos fődíjáért. 

 

