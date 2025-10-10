Ez hihetetlen! Kiderül, hogy kik kavarhattak az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz legutóbbi adása után valósággal felrobbant a Reddit. A műsorban, ahol Fodor Rajmund Ungvári Miklóssal együtt küzdötte be magát a legjobb négy páros közé, a feszültség és az érzelmek a tengerentúlon sem maradtak rejtve. A stábtagok szerint Fodor és az egyik csinos versenyző között láthatóan több volt, mint baráti kapcsolat – bár a románc csak rövid ideig tartott, a hírek szerint már a forgatás alatt mindenki felfigyelt a köztük lévő kémiára.

Tallós Rita alig akart hinni a fülének, amikor Ördög Nóra kimondta, ő és a léánya ott vannak az Ázsia Expressz fináléjában.

A Reddit felhasználói természetesen rögtön nyomozó üzemmódba kapcsoltak, hogy kiderítsék, ki lehet a titokzatos hölgyemény. A felhasználók véleménye szerint egyértelmű, hogy Fodor Rajmund Barbinek Paulával kerülhetett szoros viszonyba.

100% hogy Paula, az egyik Bódi gyerek a mai adásban gerlepárnak hívta őket

– írta egy Reddit-felhasználó.

Több néző is úgy vélte, hogy Paulát mintha kicserélték volna, a korábbi sírós énje helyett egy folyton mosolygós, jókedvű versenyzővé vált.

„Tényleg ki van virulva. Legutóbb még ott bőgött, hogy nem akar szállást keresni, haza akar menni barbizni, mert ő kislány, most meg ment vigyorogva, alig várta” – vélte egy kommentelő.

Paula, a Bódi tesók elszólása alapján

– utalt egy másik felhasználó is arra a pillanatra, amikor az egyik Bódi tesó gerlepárként hivatkozott Fodor Rajmundra Barbinek Paulára.

Döntőhöz érkezett az Ázsia Expressz

A záró adásban Tallós Rita és Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók küzdenek majd meg a műsor 20 millió forintos fődíjáért.