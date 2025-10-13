Senki sem tudta levenni a szemét a szerencselány cicijeiről – mutatjuk, miért

Balogh Eleni az Mplay Gála háziasszonyaként lépett a reflektorfénybe, és egy pillanat alatt elbűvölte a vendégeket. A tévés személyiség egy ezüstösen csillogó, testhez simuló estélyit választott, amely minden mozdulatával megcsillant a fényben. Megjelenését egy elegáns magassarkúval tette teljessé, haja pedig természetesen omlott vállára - számol be a Bors.

Balogh Eleni mosolya és eleganciája mindig magára vonzza a tekinteteket

Fotó: TV2

Balogh Eleni ragyogása az Mplay Gálán

A bájos műsorvezető nemcsak a ruhájával, hanem kisugárzásával is hódított. Mosolya őszinte boldogságot sugárzott, és a gála során több fotón is látható volt, ahogy felszabadultan pózol barátaival és párjával. A rajongók elismerő kommentekkel árasztották el közösségi oldalát, sokan szerint Eleni megjelenése maga volt a tökéletesség.

Eleni szavai a gála után

Az eseményt követően Balogh Eleni megható bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, ahol elárulta, mennyire hálás a lehetőségért:



"Az a megtiszteltetés ért, hogy a tegnap esti Mplay Gála műsorvezetője lehettem. Bevallom, pont úgy izgultam, mint az első fotózásomon, de minden pillanatát nagyon élveztem."

