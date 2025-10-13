Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Balogh Eleni

Senki sem tudta levenni a szemét a szerencselány cicijeiről – mutatjuk, miért

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szerencselány ismét bebizonyította, miért tartják az ország egyik leggyönyörűbb nőjének. A lenyűgöző megjelenés és a kisugárzó mosoly mellett Balogh Eleni eleganciája is magával ragadta a közönséget az Mplay Gálán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balogh EleniTV2 Szerencsekerékdekoltázs

Balogh Eleni az Mplay Gála háziasszonyaként lépett a reflektorfénybe, és egy pillanat alatt elbűvölte a vendégeket. A tévés személyiség egy ezüstösen csillogó, testhez simuló estélyit választott, amely minden mozdulatával megcsillant a fényben. Megjelenését egy elegáns magassarkúval tette teljessé, haja pedig természetesen omlott vállára - számol be a Bors.

Balogh Eleni
Balogh Eleni mosolya és eleganciája mindig magára vonzza a tekinteteket
Fotó: TV2

Balogh Eleni ragyogása az Mplay Gálán

A bájos műsorvezető nemcsak a ruhájával, hanem kisugárzásával is hódított. Mosolya őszinte boldogságot sugárzott, és a gála során több fotón is látható volt, ahogy felszabadultan pózol barátaival és párjával. A rajongók elismerő kommentekkel árasztották el közösségi oldalát, sokan szerint Eleni megjelenése maga volt a tökéletesség.

Eleni szavai a gála után

Az eseményt követően Balogh Eleni megható bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, ahol elárulta, mennyire hálás a lehetőségért:
 

"Az a megtiszteltetés ért, hogy a tegnap esti Mplay Gála műsorvezetője lehettem. Bevallom, pont úgy izgultam, mint az első fotózásomon, de minden pillanatát nagyon élveztem."

Hátrahagyta Dominikát, máris újabb kalandra készül Balogh Eleni. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!