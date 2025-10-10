Hátrahagyta Dominikát, máris újabb kalandra készül Balogh Eleni

Balogh Eleni hazatért Dominikáról, ahol egy hétig pihenéssel és munkával töltötte az időt. A modell legjobb barátnőjével utazott, miközben több bikinimárka kampányában is részt vett, így a nyaralás egy része kemény munkával telt – írja a Bors.

Balogh Eleni Szerencsekerékben való szereplését is egy nagy sikernek élte meg.

Fotó: archív / hot! magazin

Újabb kalandon töri a fejét Balogh Eleni

A Szerencsekerék műsorvezetője elárulta, hogy párjával, Dáviddal még idén szeretnének elutazni Dubajba, hogy minőségi időt tölthessenek együtt.

„Ez inkább egy üzleti út lesz, de egyben szeretnénk kettesben is kikapcsolódni karácsony környékén” – mesélte Balogh Eleni.