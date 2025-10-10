Hátrahagyta Dominikát, máris újabb kalandra készül Balogh Eleni

A népszerű modell és műsorvezető nemrég tért haza Dominikáról, ahol azonban nem csupán a pihenésé volt a főszerep. Balogh Eleni most új úticélt választott, ahová párjával utazik el, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.
Balogh Eleni hazatért Dominikáról, ahol egy hétig pihenéssel és munkával töltötte az időt. A modell legjobb barátnőjével utazott, miközben több bikinimárka kampányában is részt vett, így a nyaralás egy része kemény munkával telt – írja a Bors.
Újabb kalandon töri a fejét Balogh Eleni
A Szerencsekerék műsorvezetője elárulta, hogy párjával, Dáviddal még idén szeretnének elutazni Dubajba, hogy minőségi időt tölthessenek együtt.
„Ez inkább egy üzleti út lesz, de egyben szeretnénk kettesben is kikapcsolódni karácsony környékén” – mesélte Balogh Eleni.
