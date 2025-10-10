Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Dietz Gusztáv

Bárdosi Sándorra támadt Dietz Gusztáv – a reakciója példaértékű volt

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb botrány borzolja a hazai közéletet. Ezúttal Bárdosi Sándor került a figyelem középpontjába, miután Dietz Gusztáv trágár hangvételű üzenetben támadt rá és veréssel is megfenyegette az egykori olimpikont. A helyzetre Bárdosi higgadtan és példamutató módon reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dietz GusztávpéldaértékBárdosi Sándorkonfliktus

A történet akkor robbant ki, amikor Dietz Gusztáv nyilvánosan nekiment Bárdosi Sándornak, amiért az egy interjúban őszintén elmondta: szeret Magyarországon élni, és nem hiszi, hogy külföldön minden jobb lenne. A dühös reakció nem maradt el – Dietz többek között azt írta, hogy „bele akar verni a fejébe párat”, sőt még a sportoló feleségét is sértegette - írja a BORS.

Borítókép: Bárdosi Sándor (Fotó: HM Zrínyi) Dpk
Bárdosi Sándor igazi példakép a magyar közszereplők számára
Fotó:  HM Zrínyi

A legtöbben azonnali viszontválaszra számítottak, de Bárdosi Sándor sportemberhez méltó higgadtsággal kezelte az ügyet. 

Nem kívánok részt venni a proli show-ban. Guszti ezzel a lépéssel magát minősítette

 – mondta röviden és tömören a birkózó.

„Nem a kiabálásban van az erő” – üzeni Bárdosi Sándor

Miközben egyre több közéleti szereplő keveredik nyilvános konfliktusokba, Bárdosi példája azt mutatja: az igazi erő nem a fenyegetésekben, hanem a méltóság megőrzésében rejlik. Az olimpikon ma már a Bajtársak Digitális Polgári Körének tagjaként is aktívan dolgozik, és továbbra is higgadtan képviseli értékeit. A közéletet mostanában uraló feszültség és személyeskedés közepette ritka az olyan tartás, amilyet Bárdosi mutatott. Megmutatta, hogy 

a becsület nem a győzelem pillanatában születik, hanem abban, ahogyan az ember képes reagálni, amikor támadják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!