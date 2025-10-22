Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Berki Mazsi

Berki Mazsi fotóját megnézve tátva maradt a szánk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legtöbben októberben már vastag pulóverbe burkolóznak, de nem mindenki tesz így. Berki Mazsi olyan fotót és életérzést mutatott, amitől garantáltan felmelegszik a hangulat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Berki MazsiInstagramfotó

A hideg napok ellenére Berki Mazsi aktív marad, és rendszeresen időt szán testi-lelki feltöltődésre. 

Berki Mazsi
Berki Mazsi tudatosan figyel testi-lelki egyensúlyára
Fotó: TV2

Berki Mazsi elárulta, hogyan marad formában

Legújabb Instagram-történetében bemutatta, hogyan építi be a regenerálódást mindennapjaiba: a programban masszázs, arckezelés, nyújtás, torna és dézsafürdő is szerepelt. A fiatal édesanya célja, hogy a hűvösebb hónapokban is megőrizze egyensúlyát és energikusságát – írja a Bors.

A fotóhoz tartozó kommentek alapján követői rendszeresen elismerően nyilatkoznak róla. A rajongók gyakran dicsérik Berki Mazsi tudatos életmódját és természetes kisugárzását, amely inspiráló sokak számára.

Berki Mazsi posztja ezúttal is azt üzeni, hogy az önmagunkra fordított idő és az egészségtudatosság nemcsak a külső, hanem a belső harmónia megőrzéséhez is hozzájárul. A sztáranyuka a szaunázás utáni fotóval illusztrálta, hogyan lehet az őszi időszakban is aktívnak és kiegyensúlyozottnak maradni.

Berki Mazsi
Bikiniben pózolt Berki Mazsi - Fotó: Instagram/Bors

Berki Mazsi vallomása: Ez egy hatalmas küzdelem volt számomra. Részletek az Origo oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!