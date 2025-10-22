Berki Mazsi fotóját megnézve tátva maradt a szánk

A hideg napok ellenére Berki Mazsi aktív marad, és rendszeresen időt szán testi-lelki feltöltődésre.

Berki Mazsi tudatosan figyel testi-lelki egyensúlyára

Fotó: TV2

Berki Mazsi elárulta, hogyan marad formában

Legújabb Instagram-történetében bemutatta, hogyan építi be a regenerálódást mindennapjaiba: a programban masszázs, arckezelés, nyújtás, torna és dézsafürdő is szerepelt. A fiatal édesanya célja, hogy a hűvösebb hónapokban is megőrizze egyensúlyát és energikusságát – írja a Bors.

A fotóhoz tartozó kommentek alapján követői rendszeresen elismerően nyilatkoznak róla. A rajongók gyakran dicsérik Berki Mazsi tudatos életmódját és természetes kisugárzását, amely inspiráló sokak számára.

Berki Mazsi posztja ezúttal is azt üzeni, hogy az önmagunkra fordított idő és az egészségtudatosság nemcsak a külső, hanem a belső harmónia megőrzéséhez is hozzájárul. A sztáranyuka a szaunázás utáni fotóval illusztrálta, hogyan lehet az őszi időszakban is aktívnak és kiegyensúlyozottnak maradni.

Bikiniben pózolt Berki Mazsi - Fotó: Instagram/Bors

