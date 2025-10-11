Bódi Bence kisfia táncolva ünnepelte az Ázsia Expressz-győzelmét – ez a pillanat mindent vitt!

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Ázsia Expressz döntője hatalmas örömünnepet hozott a Bódi családba. Bódi Bence egy szívmelengető videóval mutatta meg, hogyan reagált kisfia, amikor kiderült, hogy testvérei, Hunor és Megyer megnyerték a versenyt. A család öröme és a kisfiú tánca pillanatok alatt elolvasztotta a követők szívét.
Ázsia ExpresszBódi Bencegyőzelem

Bódi Bence otthonról követte figyelemmel testvérei, Hunor és Megyer elképesztő teljesítményét az Ázsia Expressz döntőjében, ahol végül ők vitték el a 22 millió forintos fődíjat. A hatodik évad fináléjában a Bódi testvérek átszakították a célszalagot, ezzel lezárva egy izgalmakkal, drámákkal és nevetéssel teli kalandot – írja a Bors.

Bódi Bence kisfia, Beni boldogan táncolt a tévé előtt, miközben testvérei megnyerték az Ázsia Expressz döntőjét
Fotó: Bors

A harmadik testvér, Bódi Bence, feleségével, Varga Rebekával és kisfiával, Benivel nézte otthon a műsort. Az Instagramra feltöltött videón jól látszik, ahogy a kisfiú boldogan táncol és ugrál a képernyő előtt, miközben kihirdetik a győzelmet — a felvétel azonnal elárasztotta a közösségi médiát.

„Majd tudtok kölcsönadni a nyereményből, fiúk? Mert mi nem nyertünk semmit!”
– viccelődött a videóban Bódi Bence, miközben büszkén figyelte a döntőt.

A poszt kommentjei között rengetegen gratuláltak, sokan kiemelték, mennyire szimpatikus és szerethető a család.
„Jó fejek, szeretni való, vagány fiúk! Gratulálok nekik, megérdemelték!” – írta az egyik rajongó, míg mások szerint „az egész műsor legjobb pillanatai hozzájuk kötődtek”.

Bódi Bence kisfia táncolva ünnepelte testvérei Ázsia Expressz-győzelmét

A győzelem pillanata nemcsak a képernyőn, hanem a nappaliban is megható volt: a kis Beni önfeledt tánca tökéletesen megmutatta, mit jelent a családi öröm.


A testvérek az utolsó napokban is keményen küzdöttek, de a döntőben való kitartásuk és összetartásuk meghozta a sikert.

Hunor és Megyer az interjúkban elárulták, hogy a műsor rengeteget tanított nekik önfegyelemről és testvéri lojalitásról.
„Ha újrakezdhetnénk, kevesebb vitával és még több nevetéssel vágnánk neki” – mondták a győztesek.

A Bódi testvérekkel készült hosszabb interjút ide kattintva olvashatják.

 

